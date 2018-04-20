تسهیلات ویژه به اعضای فعال باشگاه هواداران می دهیم/ اختصاص سینما

شادمهر راستین مدیر باشگاه هواداران سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات این بخش نسبت به سال های گذشته بیان کرد: امسال استقبال زیادی از این بخش شد به طوری که بیست هزار نفر در این بخش شرکت و همه آنها برای بلیت تخفیف دار و شرکت در کارگاه ها ثبت نام کردند از همین رو ما تصمیم گرفتیم کسانی را که بلیت تهیه و در کارگاه ها شرکت می کنند، رصد کنیم و حضور اینترنتی آنها را ارزیابی مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی ادامه داد: در پایان جشنواره ما به افرادی که بلیت تهیه کرده و در کارگاه ها حضور داشته اند، ایمیل می زنیم، آنها را به عنوان اعضای اصلی باشگاه معرفی می کنیم و کارتی برای آنها صادر می کنیم که با آن می توانند در طول سال با ارایه این کارت و با تسهیلات ویژه فیلم های جشنواره را در سینمایی که به آنها اختصاص می دهیم، ببینند البته هنوز مشخص نشده که کدام سینما اختصاصا به این امر تعلق می گیرد.

وی افزود: این کارت به اعضای باشگاه تعلق می گیرد یعنی کسانی که در این جشنواره فیلم ببینند، در کارگاه شرکت کنند و حضور مداومی داشته باشند.

راستین در پایان بیان کرد: یکی از سینماهایی که در حال حاضر در چرخه نمایش فیلم ها است به این امر تعلق می گیرد. ضمن اینکه باید بگویم این کارت ها ۲ ساله است و اعضای فعال باشگاه در این ۲ سال می توانند آثار جشنواره را ببینند.