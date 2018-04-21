پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر به بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از بیمهها طلب دارد.
وی اظهار کرد: باید بیمهها هر چه زودتر نسبت به پرداخت بدهیهای خود به دانشگاه علوم پزشکی اقدام کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به طرح خود مراقبتی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته برای گروههای هدف سفیر سلامت خانوار و سفیر سلامت دانشآموزی در زمینهٔ خود مراقبتی آموزش های لازم ارائه شده است.
قزلباش تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به آموزش همگانی سلامت تأکید جدی دارد و در سال جاری نسبت به آموزش خود مراقبتی با جدیت وارد کار خواهد شد.
وی افزود: توجه به سبک زندگی اسلامی و ایرانی در کاهش بیماریها بسیار مفید بوده و خود مراقبتی شیوع بیماریها را تا حد زیادی کاهش داده و هزینه های درمان کاهش می یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز کرد: خود مراقبتی نقش بسیار مهم و بسزایی در کاهش و پیشگیری از بیماریهای گوناگون دارد که در این میان باید خود مراقبتی در جامعه فرهنگسازی شود.
قزلباش گفت: خود مراقبتی باعث ارتقاء سلامت میشود و با اجرای طرح های خود مراقبتی سن امید به زندگی در زنجان هم بهتبع روزبهروز افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: متأسفانه شیوع انواع بیماریهای دیابت، فشارخون همه از سبک زندگی نارست است و باید فرهنگ استفاده از غذای سالم ایرانی و اسلامی در جامعه تبیین شود.
