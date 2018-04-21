«قصه های هرمز» روایت می شود/ ساخت فیلمی با ۶ کارگردان سینما

جمشید بایرامی هنرمند عکاس که سمت مشاور هنری جزیره هرمز را برعهده دارد به خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته و همزمان با عملیات گسترده بازسازی و بهسازی بافت سنتی جزیره بی نظیر و زیبای هرمز، طرح ساخت فیلمی اپیزودیک در جزیره به کارگردانی فیلمسازان جوان و موفق کشورمان در نظرم بود که با همیاری مسئولان محترم، امسال زمینه ساخت آن فراهم شده است.

وی افزود: با مطالعه و شناخت از استعدادهای سینمای ایران در نهایت ۶ کارگردان انتخاب شده اند تا این اثر را با نام «قصه های هرمز» در قالب فیلم های کوتاه بسازند.

بایرامی در پایان اظهار کرد: کارگردان های «قصه های هرمز» هر یک با نگاه و ساختاری منحصر به فرد، گوشه ای از تاریخ، سنت، زیبایی و طبیعت این جزیره خارق العاده را بازتاب می دهند.

به گزارش مهر، این فیلم ۶ اپیزودی به تهیه کنندگی استانداری هرمزگان و با موضوع جزیره هرمز ساخته می شود که ۶ کارگردان سینما در ساخت آن همکاری دارند. این ۶ کارگردان مطرح سینمای ایران از نسل اول و دوم سینما انتخاب شده اند و از جمله آنها می توان به شهرام مکری، سیف اله صمدیان و جمشید بایرامی اشاره کرد.

شهرام مکری کارگردان فیلم هایی چون «ماهی و گربه» و «هجوم» است که در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده است. سیف اله صمدیان نیز عکاس و فیلمبردار است و بنیانگذار و دبیری جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر را بر عهده دارد.

جمشید بایرامی نیز عکاس ایرانی است که جوایز زیادی را در حوزه عکاسی از جشنواره های بین المللی دریافت کرده است.