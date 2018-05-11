خبرگزاری مهر، گروه استانها- وحید محمدی یکتا: «هراز یکطرفه شد»، این تیتر رایج خبرگزاریها و رسانههای کشور در ایام پرتردد و در زمان آغاز و پایان تعطیلات است، که همواره جزو اخبار پربازدید و پرطرفدار هم محسوب میشود و مردم علاقه زیادی برای پیگیری اخبار محور هراز و چگونگی وضعیت این محور دارند.
اما این اتفاق همواره موردانتقاد مردم بومی در روستاها و شهرهای مسیر محور هراز بوده است، آنها درواقع باید به میل «تهران نشینان» عمل کنند، تعطیلات که آغاز میشود، فقط حقدارند به شمال بروند و در پایان تعطیلات حق دارند از شمال بهسوی تهران بازگردند.
بله، اینها گوشهای از مشکلات و درد دل مردم در حواشی محور ۱۸۳ کیلومتری تهران -آمل است، که به جرم قرار گرفتن در یکی از ۲ مسیر مهم تهرانیها به شمال کشور متحمل میشوند، محوری که تنها در ایام نوروز شاهد تردد ۴ میلیون نفر از مسافران نوروزی بوده است و به گفته سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، این میزان تردد در نوروز ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به میزان ۲۳ درصد افزایش داشته است.
طومار برخی از هراز نشینان خطاب به فرماندار دماوند
برف، لغزندگی، انسداد مسیر و حوادث متعدد جادهای، نبود امکانات درخور این میزان تردد در سال و ... از دیگر مشکلات هراز نشینان است.
یکطرفه کردن جاده هراز در ایام تعطیل با توجه بهقرار گرفتن در وسط شهر و برخورداری از بلوار در این قسمت از جاده، بههیچوجه از بار ترافیک نمیکاهد و باعث افزایش مشکلات رفتوآمد داخلی میشود
عدهای از اهالی و کسبه شهر آبعلی چندی پیش با امضای طوماری خطاب به مجید صفری، سرپرست فرمانداری دماوند، تأکید کردند: یکطرفه کردن جاده هراز در ایام تعطیل با توجه بهقرار گرفتن در وسط شهر و برخورداری از بلوار در این قسمت از جاده، بههیچوجه از بار ترافیک نمیکاهد و باعث افزایش مشکلات رفتوآمد داخلی میشود.
این کسبه ضمن اینکه خواستار دستور فرماندار دماوند مبنی بر یکطرفه نشدن محدودهای از محور هراز که در شهر آبعلی قرار دارد، شدند، در طومار مذکور اظهار داشتند: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و ارتزاق عمده مردم از طریق کسب مستقیم از مسافران این محور، این وضعیت سبب ایجاد مشکلات و معضلات اقتصادی برای مردم شده است.
امضاکنندگان این طومار پیشنهاد دادند، که یکطرفه شدن محور هراز از پیست آبعلی و یا حتیالمقدور «مبارکآباد» صورت پذیرد، درخواستی که رئیس پلیسراه شرق استان تهران نیز آن را معقول میداند و به خبرنگار مهر میگوید: اگر محور هراز تعریض شود، تا جایی که نیاز به یکطرفه شدن این محور نباشد، میتواند تأثیر بسیار مثبتی در کاهش تعداد تصادفات، کسبوکار حاشیهنشینان و راحتی و آسایش مردم داشته باشد.
تعریض هراز تأثیر مضاعف در روان شدن ترافیک دارد
سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه هرچه جاده پهنتر و یا اصولاً یکطرفه باشد، میانگین سرعت حرکت در آن بیشتر و علیرغم افزایش تردد، سبب کاهش ترافیک میشود، گفت: گاهی اوقات خودروها در محور هراز با سرعت ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر حرکت میکنند و یا متوقف میشوند، که این امر سبب انباشتگی خودروها و ایجاد ترافیک سنگین خواهد شد.
ضعف زیرساختهای ایمنی در این محور نیز مشکل دیگری است، که سبب انتقاد بسیاری از مسئولان و مردم شده است، همین زمستان ۹۵ بود، که سقوط بهمن در محور هراز و فیروزکوه سبب انسداد این مسیر و درراه ماندن حدود ۲۰ هزار نفر و زخمی و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان شد، شاید اگر در ماجرای غمانگیز بهمن ۹۵ امکانات و تجهیزات در نزدیکی محل حادثه بود، این اتفاق نمیافتاد.
محبی در خصوص اینکه آیا تمهیداتی برای جلوگیری از ریزش بهمن توسط راهداری صورت پذیرفته است یا خیر؟ نیز اظهار داشت: بله، بهمنگیرهایی در محور نصبشده است، اما این موانع سبب جلوگیری از ریزش بهمن نمیشود و نیاز به اندیشیدن تدابیر جدیتر و اقدامات بهتری است.
تجهیزات امداد و نجات و اورژانس هراز متناسب با تردد این محور نیست
تعداد ایستگاههای هلالاحمر در محدوده ۸۰ کیلومتری محور هراز در استان تهران محدوده محور فیروزکوه در این استان ۳ ایستگاه است، یک ایستگاه هلالاحمر در پردیس مستقر است، که علاوه بر شهر پردیس، به آزادراه تهران- پردیس و بخشهایی از محور هراز نیز خدماترسانی میکند، یک ایستگاه در آبعلی قرار دارد، که به خدماترسانی در محور هراز میپردازد و یک ایستگاه نیز در «چناران» واقع است، که محور فیروزکوه را پوشش میدهد.
این تعداد ایستگاه امداد و نجات هلالاحمر برای محور پرتردد هراز بیشتر شبیه به یک شوخی است تا واقعیت، اما دردناکتر از آن عدم وجود حتی یک ایستگاه آتشنشانی در این محور است، جایی که آتشنشانیهای شهرداری شهرهای مسیر در مواقع لزوم اقدام به پوشش محوری به این مهمی میکنند.
تجهیزات اورژانس این محور نیز با میزان ترددهای صورت گرفته در محور هراز متناسب نیست، البته به گفته رئیس فوریتهای پزشکی ۱۱۵ شهرستان دماوند، اخیراً یک دستگاه آمبولانس دیزل تحویل پایگاه اورژانس آبعلی شده است، وی که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد، افزود: این دستگاه آمبولانس مجهز به تجهیزات روز دنیا است و جایگزین آمبولانسهای فرسوده شده است.
عبدالرحمان رزمگه از مردم خواست، در هنگام تماس با ۱۱۵ خونسردی و صبر کافی داشته باشند.
وی در خصوص تعداد تماسهای گرفتهشده با اورژانس دماوند در یک روز معمولی غیر تعطیل در سال نیز گفت: روزانه بالغبر ۱۰۰ الی ۱۵۰ تماس با ۱۱۵ گرفته میشود، که ۳۰ الی ۳۵ تماس منجر به اعزام نیرو میشود، تعدادی نیز مزاحم بوده و تعدادی هم درخواست مشاوره دارند.
رئیس پلیسراه شرق استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امدادرسانی به مصدومان تصادف و یا ریزش بهمن و هر حادثه دیگری با این تعداد کم تجهیزات و ایستگاهها و نیز باریک بودن محور هراز و ترافیک بالای آن قدری سخت است، البته امدادگران در این مواقع زحمات زیادی میکشند، اما به تعداد بیشتری ایستگاه در طول این مسیر نیاز است.
حوادث جادهای متعدد که نشان از ایمنی پایین محور هراز دارد، از دیگر مشکلاتی است، که جان اهالی و دیگر مسافران را تهدید میکند
آلودگی هوا در داخل تونلهای محور هراز خود مصیبتی دیگر بوده و طبق گفته کارشناسان این میزان آلودگی بسیار بیشتر از حد مجاز برای انسان و استانداردهای موجود است و این آلودگی زمانی طاقتفرسا میشود، که تصادفی در داخل تونل رخداده باشد و یا عاملی سبب ترافیک و توقف خودروها در تونل شود.
از همه این مشکلات بگذریم، حوادث جادهای متعدد که نشان از ایمنی پایین محور هراز دارد، از دیگر مشکلاتی است، که جان اهالی و دیگر مسافران را تهدید میکند، البته به گفته محبی تعداد تصادفات منجر به فوت در محور هراز در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ کاهشیافته است.
فقدان پد بالگرد امداد در محور هراز
یکی از حاشیهنشینان هراز در خصوص مشکلات این محور برای اهالی به خبرنگار مهر گفت: یکطرفه شدن محور هراز یکی از مشکلات اصلی مردم منطقه بوده و کمبود ایمنی این محور نیز خود حکایتی پردرد است، متأسفانه مدیریت بحران در این محور معنا ندارد. این در حالی است که در اوج ترافیک و شلوغی محور با کمبود ایستگاههای امدادی و آتشنشانی در صورت وقوع حادثه چه باید کرد.
وی افزود: اگر حادثه زمانی رخ دهد که جاده یکطرفه باشد، خدماترسانی بسیار دشوارتر میشود و امدادگران باید با اسکورت پلیس و با دشواری به محل حادثه بیایند، که این امر خود مشکلات فراوانی دارد.
این فرد، که حسین نام دارد ادامه میدهد: گارد ریلهایی که در بخشهایی از محور کارشده است، امکان دور زدن آمبولانس در زمان وقوع حادثه را سلب میکند و آمبولانس مجبور است برای رسیدن به یک دوربرگردان مسافت زیادی را طی کند.
وی فقدان پد بالگرد امداد را از دیگر ضعفهای امدادرسانی در محور مهم مواصلاتی هراز دانست و گفت: بارها وعدههایی برای افزایش ضریب ایمنی این محور از سوی مسئولان دادهشده است، اما در عمل جز احساس هم دردی کلامی در مواقع حادثه و دستورات نمایشی، چیز دیگری نمیبینیم.
ظرف ۴ سال آینده یک آزادراه پیوسته از تهران به آمل خواهیم داشت
وزیر راه و شهرسازی البته حدود ۴۰ روز پیش از چهار خطه شدن سراسر محور هراز تا سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته است: عملیات احداث آزادراه پردیس- امامزادههاشم(ع) به طول ۲۴ کیلومتر برای یکپارچهسازی محور چهار خطه هراز آغازشده است، این محور نیز به دلیل وجود تأسیسات و ابنیه هزینهبر است؛ بهطوریکه برای هر کیلومتر حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است.
عباس آخوندی اعتبار موردنیاز برای احداث این آزادراه ۲۴ کیلومتری را حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال برآورد و ابراز امیدواری کرده بود که ظرف ۴ سال آینده یک آزادراه پیوسته از تهران به آمل داشته باشیم.
وی همچنین از اجرای پروژه متروی پردیس - لاریجان خبر داده و گفته بود: طرح این پروژه در دست اجرا است.
باید منتظر ماند و دید، مشکلات متعدد محور استراتژیک هراز چه زمانی رفع میشود، تا جمعیت فراوان مسافران این محور دچار مشکل نشده و حاشیهنشینان هراز نیز دردسر کمتری متحمل شوند، اما به نظر میرسد، سرعت افزایش تردد در محور هراز و بهتبع آن نیاز به تجهیزات و ظرفیت محور، بیش از اقدامات عملی برای حل معضلات آن است.
نظر شما