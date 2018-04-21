اتمام فاز نخست مطالعات پروژه احداث تونل امتدادخیابان استاد معین

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد، ضرورت تدوین نقشه های اجرایی پروژه احداث تونل- زیرگذر اتصال خیابان استاد معین به خیابان شهید اکبری، به صورت مرحله به مرحله مورد تاکید قرار گرفت تا کارگاه این پروژه با توجه به نهایی شدن مطالعات فاز نخست، به سرعت فعال شود.

در این نشست که بهنام اتابکی مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، مدیران و کارشناسان گروه تونل و فضاهای زیرسطحی این سازمان و همچنین مشاوران طراح تونل- زیرگذر امتداد خیابان استاد معین به خیابان شهید اکبری نیز حضور داشتند، گزارشی از ضرورت های فنی بازنگری در طرح احداث زیرگذر امتداد خیابان استاد معین و عبور از عرض خیابان آزادی به روش تونلی مطرح و ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به منظور اطمینان از عدم نشست های سطحی و حفظ ایمنی شبکه های تاسیساتی تاکید شد.

تلاش برای برقراری ارتباط شمالی- جنوبی خیابان استاد معین با خیابان شهید اکبری که باعث کاهش ترددهای اضافی در خیابان آزادی و میدان آزادی خواهد شد، در ابتدا با روش احداث زیرگذر در دستور کار قرار گرفت اما ملاحظاتی همچون اهمیت ترافیکی میدان آزادی و دشواری اجرای طرح های انحراف ترافیک در این معبر و همچنین وفور معارضات تاسیساتی و حساسیت کار در نزدیکی تونل مترو، مدیریت شهری را بر آن داشت تا در روش اجرای پروژه بازنگری کند. بنابراین با توجه به اجرای بخش قابل توجهی از شمع های موردنیاز برای احداث زیرگذر، یک طرح تونلی بهینه با لحاظ حداقل ضرورت های لازم جهت تقویت شمع ها مورد توجه قرار گرفت و فاز نخست مطالعات را پشت سر گذاشت.

با بهره برداری از این پروژه تونلی ضمن افزایش ظرفیت معابر شمالی- جنوبی منطقه، از ترافیک کندروهای خیابان آزادی کاسته شده و وضعیت تردد در امتداد بزرگراه یادگارامام(ره) بهبود می یابد؛ ضمن آنکه برقراری ارتباط خیابان استاد معین با محلات شمال خیابان آزادی، سبب خروج این معبر حمل و نقلی از بن بست موجود شده و به این ترتیب رفت و آمد میان محلات مناطق ۲ و ۹ شهرداری تهران تسهیل خواهد شد.