طرح برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک و مخدوش در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "فضل الله شیری" اظهار کرد: این طرح از امروز (شنبه - اول اردیبهشت) در سطح استان آغاز و به مدت 5 روز تا پایان روز پنجم اردیبهشت ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: در این طرح خودروهایی که فاقد پلاک باشند و یا پلاک آن ها مخدوش باشد توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

سرهنگ شیری تصریح کرد: به همین خاطر به شهروندان توصیه می شود در صورتی که پلاک خوردوی ان ها نقصی دارد قبل از تردد در سطح شهر و جاده حتما نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه با بیان اینکه پلاک وسیله نقلیه، معرف هویت و شناسنامه سوابق آن است، یادآور شد: متاسفانه برخی از متخلفین و مجرمین به منظور اقدامات خلافکارانه و فرار از اعمال مقررات اقدام به برداشتن، جعل و یا پوشاندن آن می کنند.

وی یادآور شد: این کار باعث تضییع حقوق سایر شهروندان و عدم شناسایی یا ثبت تخلفات و جرائم آن ها توسط مردم، ماموران و دوربین ها می شود.

سرهنگ شیری در پایان اظهار کرد: هر وسیله نقلیه که در راه ها تردد می کنند باید دارای شماره باشند و رانندگی با وسیله فاقد پلاک ممنوع است.

عاملان نزاع دسته جمعی در کرمانشاه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان کرمانشاه، بلافاصله ماموران پاسگاه فیروزآباد جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل مشخص شد 5 نفر از اهالی روستا به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شدند که با مشاهده ماموران قصد فرار داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: حضور به موقع پلیس به درگیری خاتمه دارد و عوامل ایجاد نزاع نیز پیش از فرار دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ براری ادامه داد: ماموران همچنین با حضور در محل 2 قبضه اسلحه شکاری ساچمه زن نیز کشف شد.

وی تاکید کرد: وقوع چنین نزاع هایی مصداق بارز اخلال در نظم عمومی است و پلیس به شدت با عاملان ناامنی برخورد می کند.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست که مشکلات خود را از راه های قانونی و با گفت وگو حل کنند تا دیگر شاهد چنین درگیری هایی نباشیم.

تقدیر اتاق اصناف کرمانشاه از فرمانده انتظامی استان کرمانشاه

رئیس و جمعی از مدیران اتاق اصناف کرمانشاه از تلاش های فرمانده و کارکنان انتظامی استان در راستای مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی، قدردانی کردند.

"رضا سلیم ساسانی" در دیدار با سردار "منوچهر امان اللهی" با قدردانی از تلاش های پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: در سایه تلاش های شبانه روزی کارکنان نیروی انتظامی شاهد کاهش پدیده قاچاق در کشور بوده ایم.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در تمامی صحنه ها حضوری مقتدرانه دارند و با تمام وجود برای تامین امنیت مردم تلاش می کنند، تا آن جا که جان خود را به خطر می اندازند که هموطنانشان در صحت و سلامتی به سر ببرند.

سلیم ساسانی خاطرنشان کرد: بدون شک حضور پلیس در تمامی عرصه ها برای مردم دلگرم کننده است و یکی از دلایل وجود امنیت پایدار در کشورمان تلاش های شبانه روزی ماموران انتظامی است.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال "حمایت از کالای ایرانی" یادآوری کرد: برای تحقق این مهم همه آحاد جامعه از تولیدکننده و فروشنده گرفته تا خود مردم باید کمک کنند که شرایط آن فراهم شود.

وی گفت: خوشبختانه در این راستا نیروی انتظامی بسیار خوب وارد عمل شده و مبارزه ای که با پدیده قاچاق می کند خود بزرگترین کمک برای کالای ایرانی محسوب می شود.

سلیم ساسانی افزود: در این میان کارکنان و پرسنل زحمت کش انتظامی استان نیز در همان روزهای ابتدایی سال یک شهید را در راه مبارزه با قاچاق تقدیم انقلاب و نظام کردند تا عملا طلایه دار و پیشگام این امر مهم باشند.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: تلاش های شبانه روزی پلیس استان در راه مبارزه با قاچاق و حمایت از کالای ایرانی جای تقدیر و تشکر دارد.

پلیس همه توانش را برای مبارزه با پدیده قاچاق به کار گرفته است

در این دیدار فرمانده انتظامی استان کرمانشاه نیز از اهتمام پلیس برای مبارزه با قاچاق کالا در سال حمایت از کالای ایرانی سخن گفت و افزود: ماموران انتظامی همه توانشان را برای مبارزه با پدیده قاچاق به کار گرفته اند.

سردار "منوچهر امان اللهی" گفت: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، ایجاد امنیت پایدار و مبارزه با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویت های پلیس در سال جاری است.

وی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه در سال های اخیر با همکاری خوب مردم با پلیس نتایج بسیار خوبی در راستای ایجاد امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق داشته ایم که امیدوارم با افزایش این همکاری نتایج بهتری کسب شود.