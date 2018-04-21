به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر فیت» رئیس دفترنمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، در پایان دوره ماموریت ۲ ساله اش در یمن و در قالب دیپلماسی بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ، به منظوراطلاع رسانی درباره وضعیت بشردوستانه یمن، تسهیل عملیات بشردوستانه و کمک برای دستیابی به راه حلی برای بحران یمن به کشورهای مختلفی سفر کرده است. وی در قالب این سفرهای بشردوستانه، قرار است روز یکشنبه ۲ اردیبهشت، سفری هم به تهران داشته باشد.

این درحالی است که چند روز پیش، در نشست ۲۰۱۸ کمک به یمن، مدیریت عملیات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته بین المللی صلیب سرخ برای توصیف وضعیت ایت کشور ازعبارت «یک نظام درمانی فلج، یک اقتصاد تخریب شده و کشوری که کمرش شکسته» استفاده کرد.

گفتنی است ۳ سال پس از آغاز درگیریها، شرایط بشردوستانه در یمن همچنان بحرانی است.

یمن را در گذشته سرزمین عربی شاد می نامیدند. اما امروز این کشور دیگر شاد نیست. مخاصمات مسلحانه زندگی مردم این سرزمین را شدیدا تحت تاثیر قرارداده است. ناامنی و ترس احساسی است که یمنی ها هر روز صبح با آن بیدار می شوند و در مقابل انتخاب‌هایی غیر ممکن قرار می گیرند. پدر خانواده هر روز صبح از خود می پرسد: آیا باید پول کمی را که دارم برای خرید غذا برای خانواده­ام صرف کنم؟ یا داروی همسرم را بخرم؟ یا کتاب مدرسه کودکانم را؟ یا سوخت لازم برای ژنراتوری که تلمبه آب با آن کار می­کند؟

غیرنظامیان اصلی ترین جمعیت متاثر از این مخاصمات هستند. مردم از بیماریهای قابل پیشگیری می میرند. سال گذشته با شیوع وبا، یک میلیون مورد ابتلا به این بیماری گزارش شد. نظام درمانی فلج یمن نمی تواند همه نیازهای درمانی این کشور را جوابگو باشد. حمله به تاسیسات درمانی و تخریب زیرساختهای غیرنظامی درکنار سایر علل و عوامل باعث شده که امروز حدود ۵۰ درصد از تاسیسات درمانی این کشور از کار افتاده باشد. با شروع مجدد فصل گرما، احتمال شیوع مجدد بیماریهایی نظیر وبا دور از واقعیت نیست.

الکساندر فیت رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، می گوید: از هر ۱۰ یمنی ۶ نفر گرسنه هستند. زیرساختهای غیر نظامی و ملزومات آنها در نتیجه مخاصمات دچار محدودیت‌های شدید شده اند و این موضوع کیفیت زندگی مردم یمن را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

اما در میانه این مخاصمات، چیزی که بوضوح به چشم می آید، ضرورت احترام به قوانین جنگ است؛ قوانینی که به آنها حقوق بین المللی بشردوستانه نیز می گویند و خواستار عدم حمله به غیر نظامیان، مراکز و تاسیسات درمانی و کارکنان بشردوستانه، کاربرد خویشتندارانه زور و رفتار کرامت آمیز با بازداشتی‌های مخاصمات هستند.

در کنار ضرورت احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه، به گفته رئیس دفتر نمایندگی صلیب سرخ جهانی در یمن، رفع محدودیتهای اعمال شده بر واردات کالاهای مصرفی به یمن و پرداخت حقوق کارمندان دولت که مجری خدمات ضروری هستند می تواند گام بزرگی در کاهش و تسکین درد و رنج یمنی ها باشد.

در جریان نشست ۲۰۱۸ برای کمک به یمن که در ماه میلادی جاری برگزار شد، سازمانهای بشردوستانه درخواست مبلغ ۲ میلیارد دلار برای تامین نیازهای بشردوستانه اضطراری مردم یمن را ارایه دادند.

در شرایطی که سازمانهای بشردوستانه مختلفی در این کشور مشغول به امدادرسانی هستند، حجم نیازهای یمنی‌های متاثر از مخاصمات چنان زیاد است که این فعالیتهای بشردوستانه به هیچ عنوان کافی نیست و فقط دستیابی به راه حلی سیاسی برای بحران یمن می تواند درد و رنجها را در این کشور به پایان برساند.