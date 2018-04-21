همسران جانبازان ۷۰ درصد پاداش والایی در پرستاری از جانبازان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز شامگاه امروز شنبه به اتفاق قاسم صمدیان مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی در اجرای طرح سپاس از علمداران از سه خانواده جانباز ۷۰درصد تبریز دیدار کردند.

در این دیدار ها نماینده ولی فقیه در استان با حضور در منزل جانباز ۷۰ درصد حاج رحیم درخشان که در بستر بیماری بود عیادت و با ابلاغ سلام و درود مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای، از همسر وی که خواهر شهید نیز می باشند و خانواده محترم ایشان به جهت همراهی و پرستاری از جانباز قدر دانی و تجلیل کرد و گفت: همسران جانبازان ۷۰ درصد اجر والایی در پرستاری از جانبازان دارند.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم و هیئت همراه در ادامه در منزل جانبازان ۷۰ درصد اصغر انجمی بحری و رضا فیروزمند حضور یافت و ضمن قدر دانی از تلاش و ایثار رزمندگان و جانبازان و تبریک سال روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس (س)، از زحمات خانواده و همسران جانبازان تجلیل و قدر دانی کرد.