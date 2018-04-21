۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۱۴

مدیرکل محیط زیست گلستان:

کشتارگاه طیور در «کلاجان سادات» در حال بازسازی سیستم تصفیه است

گرگان - مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با تایید این که فاضلاب خام کشتارگاه طیور به دو استخر در روستای «کلاجان سادات» گرگان هدایت شده، از بازسازی سیستم تصفیه فاضلاب این کشتارگاه خبر داد.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای گذشته پس از انتشار کلیپی از تخلیه فاضلاب کشتارگاه طیور در دو استخری که کاربری آن هم فاضلاب بوده در روستای کلاجان سادات در فضای مجازی، روز جمعه (دیروز) از روستا و محل تخلیه خون آبه های کشتارگاه بازدید کردم.

وی با بیان این که در ۶ ماه گذشته که از حضور بنده در گلستان می گذرد، تخلیه فاضلاب خام در استخرهای کشتارگاه طیور اتفاق نیفتاده است، افزود: در ۶ ماه گذشته با شکایت یکی از هتل های نزدیک به این کشتارگاه و پیگیری های محیط زیست گلستان، اقدامات اصلاحی در این کشتارگاه آغاز شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با یادآوری این که این واحد را مجبور کرده ایم تصفیه خانه کشتارگاه را استاندارد کند، ادامه داد: این کشتارگاه هم اکنون در حال بازسازی حوضچه ها و سیستم تصفیه فاضلاب است.

فاضلاب خام به استخرها هدایت شد

عبدوس تصریح کرد: این واحد در انجام مراحل بازسازی سیستم تصفیه فاضلاب نتوانسته مدیریت کند و فاضلاب خام را به استخرهایی که خود این واحد با کاربری فاضلاب احداث کرده بود، هدایت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برخورد لازم با این واحد صورت گرفته و مسئولان این کشتارگاه متعهد شده اند ظرف مدت کوتاهی این مشکل را حل کنند.

