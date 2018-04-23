نیازمند فرهنگ سازی جدید در حوزه مصرف نان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش حسین پور اظهار کرد: نان به عنوان کالایی اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژهای در سبد مصرفی خانوارها دارد.
وی با بیان اینکه نانهای تهیه شده با آرد کامل و سبوسدار نسبت به نان تهیه شده با آرد سفید به مراتب ارزش غذایی بالاتری دارند، افزود: مصرف روزانه این نوع نان مقداری از نیاز روزانه بدن به املاح، پروتئین، فیبر و ویتامینها را تأمین میکند.
وی گفت: نان یکی از نیازهای اصلی سبد غذایی خانواده ایرانی ست ، که مصرف قابل توجهی دارد اما احتیاج به فرهنگ سازی مصرف صحیح نان با توجه به ضایعات زیاد نان و دور ریز بسیار لازم و ضروری است.
مدیر عامل شرکت غله با اشاره به مصرف بالای گندم در استان بیان کرد: این دانه با مصرف سرانه حدود ۹۰ کیلوگرم در سال، سهمی مهم در تامین غذای مردم استان وهمچنین با توجه به این نکته که گندم بهطور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد از کالری و نیمی از پروتئین مورد نیازمردم را تامین میکند. جزء انفکاکناپذیر محصول خوراکی مصرفی مردم در طول روز است.
مدیر عامل منطقه ۴ با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی برای مصرف نان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: فرهنگ سازی، رقابت بین آزادپزها، آموزش نانوایان و نظارت مستمر بر عملکرد آنها می تواند ما را به شرایطی برساند که ضایعات نان به حداقل برسد.
وی گفت : بعد از اصلاح یارانه ها و به جریان افتادن نانوایی های آزاد کیفیت نان کمی بهتر و ضایعات آن نسبت به گذشته کمتر شد اما باز هم در مقایسه با سایر کشورها ضایعات آن زیاد است.
حسینپور عنوان کرد: مردم با یکبار تغییر ذائقه خواستار نان سفید شدند بنابراین با آگاه کردن آنها می توان نان سالم سبوس دار را نیز به آن ها عرضه کرد.
وی تأکید کرد: برای پیشبرد این هدف استقبال مردم نیز اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اگر مردم با کمک رسانهها اقناع شوند اجرای این طرح با موفقیت همراه میشود.
مدیر عامل غله خوزستان گفت : حفظ استحکام و سلامت استخوانها و دندانها، درمان یبوست، رفع چاقی، پیشگیری از بروز سرطان روده و بیماری های قلبی عروقی از خواص نان سبوسدار است.
وی گفت: نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان داده، از ۴۴ ماده مورد نیـاز بـدن ۴۰ مـورد آن در نـان کامل و سبوس دار وجود دارد.
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