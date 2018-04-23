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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۴۷

واعظی در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

تاکید رئیس جمهور بر توسعه آذربایجان شرقی و تامین معیشت مردم

تاکید رئیس جمهور بر توسعه آذربایجان شرقی و تامین معیشت مردم

تبریز - رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهوری همواره بر توسعه آذربایجان شرقی و تامین معیشت مردم این استان تاکید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: رئیس جمهوری همواره بر توسعه آذربایجان شرقی و تامین معیشت مردم این استان توجه دارند و تاکید می کنند تا برنامه ها و اقداماتی در خور شان مردم آذربایجان شرقی عملیاتی شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در جریان سفر هیات دولت و رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی، پروژه های مختلفی مورد بهره برداری قرار می گیرند و از این رو برای پروژه های قابل افتتاح در این سفر اعتبارات ویژه ای تخصیص یافته است.

وی در ادامه از پیگیری ویژه متروی کلان شهر تبریز خبر داد و افزود: با توجه به اینکه با محدودیت های مالی مواجه هستیم اما قول می دهم متروی تبریز را پیگیری کنم تا مطالبات مردم فهیم تبریز در اتمام این پروژه محقق شود.

واعظی با تاکید بر اینکه تا زمانی که فداکاری ها و از خودگذشتگی باشد بهتر می توانیم از سد مشکلات عبور کنیم یادآور شد: امید داریم نظام جمهوری اسلامی به پاس رشادت ها و خون پاک شهدا بتواند از دسیسه ها و توطئه های دشمنان خارجی و موانعی که بر سر راه ایرانی‌ها می تراشند به سلامت عبور کند.

کد مطلب 4279171

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    نظرات

    • رضا IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
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      اگه می‌خواست بعد از ۵ سال کاری انجام می‌داد نه اینکه تاکید کند!
    • ع IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
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      دهها استان فقیرتر از آذربایجان شرقی هست ولی دولت اصلا خبر نداره و به آنها توجهی نداره و مشغول باج دادن های سیاسی است.
    • ن IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
      0 0
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      ایران شهر های خیلی محروم تر از تبریز داره

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