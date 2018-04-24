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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۵:۴۱

پژوهشگران عنوان می کنند؛

چاقی ریسک تپش نامنظم قلب را افزایش می دهد

چاقی ریسک تپش نامنظم قلب را افزایش می دهد

محققان عنوان می کنند چاقی ریسک ابتلا به تپش نامنظم و سریع قلب موسوم به فیبریلاسیون دهلیزی را که منجر به سکته، نارسایی قلبی و سایر مشکلات می شود، افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان دانشکده پزشکی پنسیلوانیا بر روی حدود ۷۰,۰۰۰ بیمار نشان می دهد افراد مبتلا به چاقی در مقایسه با افراد غیرچاق ۴۰ درصد بیشتر در معرض ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند.

«اندرو فوی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج نشان داد بیمارانی که هم مبتلا به چاقی و هم فیبریلاسیون دهلیزی هستند با کاهش وزن خود می توانند به درمان و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی شان کمک نمایند.»

وی همچنین می افزاید: «افراد مبتلا به چاقی می توانند با کاهش وزن از طریق رژیم غذایی و ورزش از ریسک ابتلا به مشکلات مزمن نظیر فیبریلاسیون دهلیزی بکاهند.»

فیبریلاسیون دهلیزی زمانی اتفاق می افتد که جریان های الکتریکی قلب مختل شده و دریچه های فوقانی قلب دچار ارتعاش یا لرزش می شوند. این شرایط بیماران را در معرض ریسک بالا ابتلا به سایر مشکلات قلبی قرار می دهد.

محققان در این مطالعه گروهی متشکل از ۶۷,۲۷۸ بیمار با میانگین سنی ۴۳.۸ سال که نیمی چاق بوده و نیمی دیگر چاق نبودند را به مدت ۸ سال تحت بررسی قرار دادند.

یافته ها نشان داد افراد چاق ۴۰ درصد بیشتر در معرض ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند؛ همچنین این افراد به ترتیب ۴۵ و ۵۱ درصد بیشتر در معرض ابتلا به فشارخون بالا یا دیابت هستند.

کد مطلب 4279312

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