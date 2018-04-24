به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، ابوالفضل روغنی گفت: کارخانههای تولید کاغذ روزنامه و تحریر به علت حمایت نشدن از سوی دستگاه های متولی تعطیل شدند، زیرا تمام نیاز بازار از طریق واردات انجام شد و تولیدات این کارخانهها دپو و یا خمیر شد.
وی افزود: واردات کاغذ تحریر و روزنامه به دلیل ارائه تسهیلاتی همچون ارز مبادلهای به واردکنندگان برای آنها جذابیت دارد، از سوی دیگر حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این محصول نمیشود که تمام این عوامل دست به دست هم داد تا کارخانهها به تعطیلی کشانده شود.
روغنی گلپایگانی با اشاره به وضع نامناسب بازار کاغذ ادامه داد: سه کارخانه تولید کننده کاغذ چاپ و تحریر در کشور هستند که در سال ۹۶ تولید جدی نداشتند.
وی گفت: از سال گذشته تاکنون با اینکه شعار «اقتصاد مقاومتی» مطرح بود، تقریباً هیچ کاغذ تحریر و روزنامهای در کشور تولید نشده است. مشکل اینجاست که کاغذ خارجی را حاضر هستیم به هر قیمتی تهیه کنیم اما برای تعیین قیمت کاغذ داخلی شرایط سختی برای تولید کنندگان اعمال میشود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به شعار سال ۹۷ گفت: در سال۹۷ شرایط نه تنها بهتر نشده است، بلکه شرایط بدتری هم پیش خواهد آمد. با وجود اینکه امسال شعار حمایت از کالای ایرانی مطرح شده همچنان شرایط برای واردات تسهیل شده است، درحالیکه برای تحقق این شعار باید از کاغذ داخلی حمایت و به آنها امکانات داده شود.
روغنی گلپایگانی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای دولتی افزود: برخی نهادها مانند آموزشوپرورش و وزارت ارشاد از خرید کاغذ داخلی استقبال نمیکنند و به سمت خرید کاغذ وارداتی میروند.
وی اضافه کرد: کارخانههای داخلی میتوانند ۶۰ درصد نیاز داخلی کاغذ روزنامه و ۴۰ درصد نیاز کل کشور به کاغذ تحریر را تامین کنند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا گفت: ما نمیخواهیم واردات کاغذ به کشور ممنوع شود، اما حداقل با حمایت از کارخانههای داخلی به آنها امکان رقابت با محصولات خارجی داده شود.
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