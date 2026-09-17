خبرگزاری مهر- گروه استان ها، عباس نورزایی*: ترور افراد شاخص و اثرگذار، معمولاً اقدامی بدون هدف و برنامه نیست. در سال‌های اخیر، نام‌هایی چون مولوی جنگی‌زهی، مولوی عبدالواحد ریگی، مولوی محمدانور ریگی و اکنون مولوی محمدیوسف گرگیچ در میان قربانیان اقدامات تروریستی در استان قرار گرفته‌اند؛ افرادی که هر یک در جامعه خود جایگاه و اثرگذاری داشته‌اند.

در پی شهادت مولوی محمدیوسف گرگیچ، در بخشی از بیانیه رئیس شورای تأمین استان آمده است: «و از دستگاه‌های متولی امنیت استان می‌خواهم با جدیت تمام، عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و آنان را به سزای اعمال ننگین‌شان برسانند.»

جناب آقای استاندار؛ شما رئیس شورای تأمین استان هستید. بنابراین وقتی در بیانیه خود از «دستگاه‌های متولی امنیت استان» می‌خواهید عوامل این اقدام را شناسایی و به سزای اعمالشان برسانند، یک پرسش طبیعی و اساسی متوجه مدیریت عالی استان است:

عاملان را پیدا کرده‌اید؟

در سال‌های مدیریت حضرتعالی، پس از وقوع حوادث تروریستی، در بیانیه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً عبارت «این اقدام را محکوم می‌کنیم» تکرار شده و در ادامه نیز از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواسته شده است عوامل حادثه را شناسایی و مجازات کنند.

اما یک واقعیت ساده وجود دارد: «عملِ محکوم» باید «عامل» داشته باشد.

اگر قرار است عاملان شناسایی شوند و به تعبیر همین بیانیه‌ها «به سزای اعمال خود برسند»، افکار عمومی حق دارد بداند حاصل این همه محکومیت و مطالبه برای شناسایی عوامل چه بوده است؟ پرونده حوادث گذشته به کجا رسیده‌اند؟ چه کسانی شناسایی شده‌اند؟ چه شبکه‌هایی کشف شده‌اند و نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها چه بوده است؟

اینجاست که ناخواسته خاطره همان حکایت معروف مسئله ریاضی به ذهن می‌آید؛ حکایتی که معلم پس از طرح مسئله، در پایان می‌گوید: «حالا پیدا کنید پرتقال‌فروش را!»

جناب آقای استاندار؛ مردم فقط منتظر شنیدن جمله «این اقدام را محکوم می‌کنیم» نیستند. محکومیت، اعلام موضع است؛ اما امنیت، نتیجه می‌خواهد.

شما رئیس شورای تأمین استان هستید. بنابراین مطالبه نتیجه اقدامات دستگاه‌های مسئول امنیت، صرفاً پرسشی از یک دستگاه یا نهاد نیست؛ بلکه پرسشی درباره نتیجه عملکرد مجموعه‌های مسئول تأمین امنیت استان است.

دشمن، دشمن است و اگر ترور افراد شاخص را با هدف و برنامه انجام می‌دهد، مقابله با آن نیز صرفاً با صدور بیانیه پایان نمی‌پذیرد. جامعه نیازمند آن است که در کنار محکومیت، نتیجه اقدامات امنیتی و قضایی و سرنوشت پرونده‌های حوادث گذشته را نیز ببیند.

جناب آقای استاندار؛ پس از این همه رخداد امنیتی و پس از این همه بیانیه، پرتقال‌فروش را پیدا کرده‌اید؟

* معاون پژوهش بنیاد ایران شناسی در سیستان و بلوچستان و کارشناس فرهنگی و اجتماعی