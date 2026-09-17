به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج ساوه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، نمایش بزرگ محیطی و میدانی با عنوان «معبر ۳» طی هفت شب متوالی از روز شنبه ۲۸ شهریور ماه آغاز به کار خواهد کرد.

این اطلاعیه می افزاید: در جریان اجرای این نمایش میدانی، صدای تیراندازی و انفجارهای محدود و کنترل‌شده در محدوده انتهای منطقه امیرکبیر، به‌ویژه در حوالی بوستان فدک، شنیده خواهد شد که جای نگرانی وجود ندارد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی بسیج ساوه، این عملیات‌ها کاملاً برنامه‌ریزی شده و تحت نظارت دقیق انجام می‌گیرد.