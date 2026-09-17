۲۳ هزار فرد دارای معلولیت د قم زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی اظهار کرد: حدود ۲۳ هزار فرد دارای معلولیت در استان قم زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و برنامههای حمایتی و توانبخشی برای این جامعه هدف ارائه میشود.
معاون توانبخشی بهزیستی قم ادامه داد: این خدمات از طریق ۲۳ مرکز روزانه و ۲۸ مرکز مراقبتی به افراد دارای معلولیت ارائه میشود و هفت مرکز نیز در زمینه ویزیت در منزل فعالیت دارند.
وی افزود: دو مرکز مراقبت در منزل نیز به جامعه هدف بهزیستی قم خدمات ارائه میکنند تا بخشی از نیازهای افراد دارای معلولیت در محیط زندگی آنان پاسخ داده شود.
رحیمی با اشاره به توسعه شیوههای نوین ارائه خدمات توانبخشی در استان گفت: سه مرکز توانبخشی از راه دور در قم در آستانه افتتاح قرار دارند و با آغاز فعالیت این مراکز، امکان بهرهمندی مراجعان از خدمات تخصصی در بستر غیرحضوری فراهم خواهد شد.
دسترسی توانیابان به خدمات گسترش مییابد
معاون توانبخشی بهزیستی قم بیان کرد: سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان کمکهزینه توانبخشی به جامعه هدف بهزیستی استان پرداخت شد و این حمایتها در راستای تأمین بخشی از نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت انجام گرفت.
وی با اشاره به ضرورت مناسبسازی محیط شهری برای تسهیل حضور افراد دارای معلولیت در جامعه افزود: مناسبسازی پیادهراهها و بوستان اوتیسم از جمله اقداماتی است که برای ارتقای دسترسپذیری فضاهای عمومی شهر قم انجام شده است.
رحیمی ادامه داد: اتوبوسها و ایستگاههای حملونقل عمومی نیز در مسیر مناسبسازی قرار گرفتهاند تا استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات شهری آسانتر شود.
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