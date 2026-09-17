به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فهدی مدیر مرکز پژوهشی تراث سامرا بعدازظهر پنجشنبه با حضور در آستان مقدس مسجد جمکران با حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد تولیت این آستان دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و نشر گفت‌وگو کرد.



مدیر مرکز پژوهشی تراث سامرا در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد و با تشریح برنامه‌های پژوهشی مرکز، شناسایی، فهرست‌نگاری، احیا و انتشار آثار برجای‌مانده از علمای شیعه در سامرا را از محورهای اصلی این فعالیت‌ها برشمرد.



وی با اشاره به وجود بخش قابل توجهی از میراث علمی و نسخه‌های تاریخی شیعه در سامرا اظهار کرد: بخشی از این میراث ارزشمند در گذر زمان از میان رفته است و مرکز تراث سامرا تلاش دارد آثار باقی‌مانده را شناسایی کرده و برای احیا و معرفی آنها اقدامات لازم را انجام دهد.



فهدی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ جلد اثر پژوهشی از سوی مرکز تراث سامرا منتشر شده است، بر ظرفیت موجود برای برقراری ارتباط و همکاری با مراکز علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.



وی پیشنهاد ترجمه آثار منتخب مرکز تراث سامرا به زبان فارسی و انتشار آنها برای مخاطبان فارسی‌زبان را مطرح کرد و افزود: در مقابل می‌توان آثار برگزیده مراکز علمی و فرهنگی ایران را نیز به زبان عربی ترجمه و منتشر کرد تا زمینه برای معرفی متقابل میراث علمی و فرهنگی فراهم شود.



مدیر مرکز پژوهشی تراث سامرا در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به کاهش گرایش نسل جدید به مطالعه آثار تخصصی و تاریخی، بر ضرورت استفاده از قالب‌های جذاب‌تر برای معرفی میراث علمی و فرهنگی تأکید کرد.



وی استفاده از داستان و رمان را یکی از شیوه‌های مؤثر برای انتقال مفاهیم تاریخی و دینی دانست و گفت: معرفی تاریخ، زندگی علما، شهدا و معارف اسلامی در قالب داستان می‌تواند ارتباط بیشتری با نسل جدید برقرار کند.



فهدی با اشاره به تجربه انتشار آثار دینی در قالب داستان افزود: تجربه موجود نشان داده است که این شیوه ظرفیت ایجاد ارتباط بیشتر با نسل جدید را دارد و می‌توان از همین تجربه برای معرفی تاریخ سامرا و زندگی و آثار علمای شیعه نیز بهره گرفت.



وی بر ضرورت توجه همزمان به پژوهش، احیای منابع و شیوه‌های جدید عرضه محتوای تاریخی و دینی تأکید کرد و ادامه داد: استفاده از قالب‌های داستانی می‌تواند در کنار فعالیت‌های تخصصی پژوهشی، زمینه معرفی بهتر این میراث به مخاطبان جدید را فراهم کند.



تاکید بر تقویت پیوند میان عتبات



حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، نیز در این دیدار بر ضرورت تقویت ارتباط میان عتبات و مراکز شیعی تأکید کرد و اظهار کرد: اگرچه سیاست از دین جدا نیست و در نگاه شیعه سیاست عین دیانت است، اما در تعامل میان مجموعه‌ها می‌توان جنبه‌های فرهنگی و علمی را پررنگ‌تر کرد تا زمینه توسعه روابط و همکاری‌های آینده فراهم شود.



وی با اشاره به جایگاه مشترک عتبات و اماکن مقدس اهل‌بیت(ع) در خدمتگزاری به فرهنگ تشیع افزود: همه عتبات و اماکن مقدس اهل‌بیت(ع) برای خدمتگزاری ارزشمند و برابر هستند و هر اندازه یکی از این مراکز رونق بیشتری پیدا کند، موجب خوشحالی ما خواهد بود.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مرتبط با عتبات و مراکز شیعی در مسیر تقویت فرهنگ اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و ادامه داد: همکاری و ارتباط میان این مجموعه‌ها می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی و علمی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.



در ادامه این نشست، ظرفیت‌های موجود برای انتخاب و ترجمه آثار ارزشمند دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر انجام هماهنگی‌های لازم برای انتشار مشترک آثار منتخب تأکید شد.



همچنین مقرر شد پس از انجام هماهنگی‌های لازم، زمینه تنظیم تفاهم‌نامه میان آستان مقدس مسجد جمکران و مرکز پژوهشی تراث سامرا برای پیگیری همکاری‌های مشترک فراهم شود.



در پایان این دیدار، بر استمرار ارتباط میان آستان مقدس مسجد جمکران و مرکز پژوهشی تراث سامرا و پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های پژوهش، ترجمه، نشر و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) تأکید شد.