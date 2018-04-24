به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از حضور در پنجره نقل و انتقالاتی تابستان سال جاری به دلیل شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه محروم است. همین امر نیز سبب شده تا حمیدرضا گرشاسبی برای دومین بار همراه با معاون بین الملل این باشگاه سوئیس برود تا با ارائه رضایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه بتوانند محرومیت سرخپوشان را لغو کنند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس در حالی برای رفع محرومیت سرخپوشان به مقر فیفا رفته اند که صحبت هایی مبنی بر مذاکره این باشگاه با سروش رفیعی و علی قلی زاده به گوش می‌رسد.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن رد این شایعه گفت: اگر همین امروز هم بتوانیم دادگاه بین المللی ورزش را قانع کنیم تا حکم محرومیت ما را ببخشد چند هفته ای طول خواهد کشید تا رای جدید صادر شود.

وی تصریح کرد: هیچ صحبتی با بازیکنان سایر تیم‌ها نداشته ایم. مدیران باشگاه درصدد تمدید قرارداد بازیکنان خودمان هستند. دلیلی هم ندارد اقدامی برای جذب بازیکن انجام دهیم. برای سروش رفیعی که بازیکن قبلی ما بوده و علی قلی زاده هم احترام زیادی قائل هستیم اما به صراحت می گویم هیچ صحبتی نه با آنها و نه با بازیکنان سایر تیم ها نداشته ایم. اولویتمان بر اساس لیست آقای ایوانکوویچ، ماندن بازیکنان فعلی است.