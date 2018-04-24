فعالیت دانشگاه آزاد در تلگرام متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با دستور فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پاسداشت منافع ملی و حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی، تمامی معاونت ها، ادارات، واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی موظف به خروج از تلگرام و ادامه فعالیت در پیام رسان های داخلی شدند.

در همین راستا نیز اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی از این پس تنها فعالیت خود را در پیام رسان های داخلی ادامه خواهد داد و کاربران می‌توانند از طریق نشانی‌های اعلام شده به عضویت کانال روابط عمومی در پیام رسان های داخلی در آمده و از آخرین اخبار، اطلاعیه ها، بخشنامه ها و مطالب مرتبط بهره‌مند شوند.

کانال روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان تنها منبع رسمی اطلاع‌رسانی دانشگاه، حاوی اخبار، رویدادها و تبلیغات است.

علاقه‌مندان می توانند برای عضویت در کانال روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، به آدرس‌های ذیل مراجعه کنند.

سروش: ‌sapp.ir/islamic_azaduniversity

ایتا: ‌https://eitaa.com/islamic_azaduniversity