۷۷۰۰ معتاد متجاهر در تهران نگهداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به آسیب های اجتماعی گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با همکاری همه دستگاه های عضو باید جدی تر وارد شده و فقط جمع آوری معتادان متجاهر در دستور کار نیست و حمایت روحی و روانی معتادان هم ضرورت دارد.

وی افزود: هریک از مدیران عضو شورا در ساماندهی معتادان جمع آوری شده مسئول هستند و تاکنون نیروی انتظامی، دستگاه قضا و بهزیستی به وظایف و مسئولیت خود عمل کردند.

استاندار تهران با تأکید بر این که شهرداری، سازمان تبلیغات،دانشگاه علوم پزشکی،ارشاد، صدا و سیما، فنی و حرفه ای و سایر دستگاه ها جدی تر باید در ساماندهی معتادان متجاهر وارد شوند تصریح کرد: ساده از کنار موضوع معتادان متجاهر عبور نکنیم و کار شورا فقط جمع آوری معتادان نیست.

مقیمی در ادامه سخنانش مشاوره معتادان پس از خروج از مراکز نگهداری را ضروری دانست و گفت:بخش های روانشناسی و مشاوره دستگاه ها باید برای معتادان اقدام کنند و برای بازگشت این افراد به جامعه به عنوان سرمایه های کشور عمل کنند.

وی ادامه داد: هریک از دستگاه های مسئول باید به بهزیستی کمک کند تا هریک از معتادان به زندگی و جامعه بازگردد و دوباره به اعتیاد رو نیاورد.

استاندار تهران گفت: شهرداری در سرای هر محله فضای اجتماعی خوبی ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

مقیمی با بیان این که مجمع سلامت استان می تواند فضای فکری خوبی برای رفع آسیب ها به ویژه اعتیاد فراهم کند افزود: باید امکان حفظ سلامت معتادان بهبودیافته با هر اقدامی فراهم شود.

وی با بیان این که در حال حاضر ١٥٠٥ معتاد متجاهر در مرکز «اخوان» جمع آوری شده است، گفت: پیش بینی می شود، با افزایش ٢٩٥ پذیرش جدید این مرکز به ظرفیت کامل ١٨٠٠ نفر برسد، در مراکز «اخوان» ، «خاورشهر» ، «بهاران» و مرکز ماده ١٥ زنان جمعا ٧٧١٢ معتاد متجاهر در حال حاضر جمع آوری و نگهداری می شوند و تا پایان هفته آینده این تعداد به ٨٣٠٠ نفر می رسد.

بر اساس این گزارش، استان تهران بیشترین تعداد جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر در سطح کشور را دارد.

از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون ١٩١٥ معتاد متجاهر در استان تهران جمع آوری و ساماندهی شده است.

بر اساس گزارشات ارائه شده در این جلسه در سال گذشته ١٤ هزار و ٨٠٦ معتاد متجاهر در مراکز ماده ١٦ استان تهران ارائه خدمات شده است.