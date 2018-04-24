تغییرات طرح خرید مجلات برگشتی در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی محمد کرد نایج در این باره گفت: طبق مصوبه جلسه امروز ۴ اردیبهشت ماه که در محل اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی برگزار شد، طرح مذکور به طرح نشریات اهدایی تغییر نام داد.

وی با اشاره به اینکه طرح مجلات برگشتی از دیماه سال ۹۴ با هدف توسعه فرهنگ مطالعه در بین اقشار متوسط و کم درآمد کشور کلید خورد و با استقبال شهروندان و ناشران مجلات قوت گرفت افزود: طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته این طرح به عنوان یکی از تأثیرگذارترین طرح‌ها با عنوان جدید و با تمام توان در راستای توسعه فرهنگ مطالعه به کار خود ادامه می‌دهد.

وی از اهتمام دست اندرکاران برای توسعه این طرح در سال جدید در سایر استان‌ها، شهرهای کوچک و روستاها خبر داد و یادآور شد: به زودی نظام نامه جدید طرح مذکور منتشر و به اطلاع مدیران مسئول نشریات حاضر در طرح خواهد رسید.

کرد نایج در خاتمه گفت: مدیران نشریاتی که در حوزه‌های سلامت، خانواده، کودک و نوجوان و ورزش و سرگرمی منتشر می‌شوند و هنوز به عضویت طرح مذکور در نیامده‌اند، می‌توانند از طریق شماره تلفن ۸۸۹۸۰۲۲۸- ۰۲۱ نسبت به نحوه عضویت در طرح، کسب اطلاع کنند.