به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی هوایی آمریکا در حال ساخت پایگاهی برای پهپادهای نظامی در نیجر به بهانه تشکیل جدیدترین جبهه در نبرد با افراطیون در منطقه ساحل آفریقا است.

پایگاه هوائی ۲۰۱ نیجر قرار است در اوایل سال آتی میلادی عملیاتی شود.

بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، این پایگاه بنا به درخواست دولت نیجر ساخته شده و به عنوان آشیانه پهپادهای «ام‌کیو-۹» (MQ-۹) و جنگنده هائی مورد استفاده قرار می گیرند که از «نیامی» (Niamey) پایتخت نیجر انتقال می‌ یابند.

پهپادهای مذکور برخوردار از قابلیت‌ های شناسایی و تهاجمی بوده و دسترسی آنها به شماری از کشورهای غرب و شمال آفریقا را ممکن می‌ سازد.