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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۳۱

در ادامه پروژه نفوذ در آفریقا؛

آمریکا در نیجر پایگاه پهپادی می‌سازد

آمریکا در نیجر پایگاه پهپادی می‌سازد

نیروی هوایی آمریکا به بهانه نبرد با افراطیون در منطقه ساحل آفریقا، در حال احداث پایگاه پهپادی در نیجر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی هوایی آمریکا در حال ساخت پایگاهی برای پهپادهای نظامی در نیجر به بهانه تشکیل جدیدترین جبهه در نبرد با افراطیون در منطقه ساحل آفریقا است.

پایگاه هوائی ۲۰۱ نیجر قرار است در اوایل سال آتی میلادی عملیاتی شود.

بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، این پایگاه بنا به درخواست دولت نیجر ساخته شده و به عنوان آشیانه پهپادهای «ام‌کیو-۹» (MQ-۹) و جنگنده هائی مورد استفاده قرار می گیرند که از «نیامی» (Niamey) پایتخت نیجر انتقال می‌ یابند.

پهپادهای مذکور برخوردار از قابلیت‌ های شناسایی و تهاجمی بوده و دسترسی آنها به شماری از کشورهای غرب و شمال آفریقا را ممکن می‌ سازد.

کد مطلب 4280221

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