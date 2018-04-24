دشمن وحدت ملی را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر گفت: در تمام مقاطع انقلاب شکوهمند اسلامی مهم‌ترین عامل پیروزی، اتحاد و وحدت و همدلی مردم با مسئولان بوده است.

وی افزود: شرط کافی قدرت ملی در گرو اعتماد، امید و انسجام مردمی است و باید به این شاخصه‌ها توجه داشته باشیم تا هدف اصلی‌مان که اقتدار ملی است محقق شود.

امیری افزود: دولتمردان در نظام جمهوری اسلامی از جنس مردم هستند و مدیران دولت با دردهای مردم احساس درد می کنند و با خوشحالی آن ها نیز خشنود می شوند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: با مقایسه امروز با سال های گذشته که سایه قطعنامه های ظالمانه بر کشور سنگینی می کرد، می توان همت دولتمردان را برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم با واقع بینی مورد داوری و قضاوت قرار داد.

وی، به شرایط قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره و یادآوری کرد: در اواخر سال ۹۱ ثبات اقتصادی در کشور نداشتیم، تورم بازار بیش از ۴۵ درصد بود و با نوسانات اقتصادی زیادی مواجه بودیم و خریداری برای نفت کشور وجود نداشت.

امیری افزود: برخلاف سایر کشورها، با حمایت و پشتیبانی مردم و هدایت های رهبر معظم انقلاب به همراه تلاش های دولت از این گردنه ها عبور کردیم و نه تنها مشکلی برای میهن اسلامی ایجاد نشد، بلکه کشور در این ایام سخت به خوبی اداره شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به تلاش دولت برای ریشه کن کردن فقر در جامعه، گفت: از بین بردن فقر مطلق، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه مردم از برنامه‌های اصلی دولت است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: همه ما در یک کشتی واحد و بر حول محور مقام معظم رهبری هستیم ولی اگر خدای‌ناکرده این کشتی غرق شود اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و اعتدال‌گرا نمی‌شناسد، در واقع هدف باید اتحاد و انسجام باشد.

امیری در پایان تصریح کرد: با همه‌ محدودیت‌های مالی که داریم ولی مسئولان شهرستان اهر به خوبی مدیریت کرده‌اند.