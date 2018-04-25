تشکیل کمیته ارزی در اتاق بازرگانی/برگزاری جلسات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت از ۲۱ فروردین ماه، ارز را تک نرخی کرده و دلار را با ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد. البته این نکته را هم تاکید می‌کند که هرگونه خرید و فروشی خارج از سیستمی که از سوی ستاد اقتصادی دولت طراحی شده، ممنوع است و فرد خاطی قاچاقچی محسوب می‌شود.

بر این اساس تاکنون فعالان اقتصادی به طرق مختلف نقطه نظرات خود را به گوش بخش دولتی رسانده‌اند و از نامه‌نگاری گرفته تا برگزاری جلسات با مدیران بانک مرکزی و اعضای هیات دولت، تلاش کردند تا بخشنامه‌های دولت را عملیاتی کرده و نقطه نظراتی را به آن اضافه کنند که برای کار در اقتصاد مثمرثمر باشد.

اکنون اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی، کمیته ارزی تشکیل داده تا مجموعه نظرات را جمع بندی کرده و شرایط را برای اجرای هر چه بهتر سیاست ارز تک نرخی فراهم کند. این کمیته تاکنون دو جلسه تشکیل داده و جلسه سوم نیز هم اکنون در حال برگزاری است.