فرماندهان نیروی زمینی ارتش و سپاه دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز "پاسدار"، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش به همراه جمعی از معاونین و فرماندهان این نیرو، با حضور در ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه با سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و هیات رئیسه ستاد فرماندهی این نیرو دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار صمیمانه، طرفین بر گسترش و تعمیق همکاری ها و تعاملات نیروی زمینی سپاه و نیروی زمینی ارتش تاکید کردند.

سردار پاکپور در این دیدار با اشاره به ارتباط بسیار مطلوب و اتحاد و برادری سپاه و ارتش و رده های تابعه با یکدیگر عنوان داشت: امید است این دوستی و مودت روز به روز گسترش یابد.

وی یادآور شد: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست در دست برادران ارتشی خود برای حفظ و حراست از آرمان های انقلاب و تمامیت ارضی ایران اسلامی می‌کوشد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: امروز بحمدالله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه نیروی زمینی ارتش و سپاه در اوج آمادگی هستند و با قدرت آماده دفاع از نظام و کشور هستند.

سردار پاکپور با تاکید بر اینکه وحدت از شاخصه های اصلی یک جامعه است و نیروهای مسلح آن را در ابعاد مختلف نشان داده اند ضمن اشاره به توانمندی نیروهای مسلح در دفاع از مرزها و نبرد با تروریسم گفت: نیروی زمینی ارتش به عنوان یک نیروی ولایتمدار، با اقتدار از مرزها حفاظت و حراست کرده است.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در این دیدار با تبریک اعیاد خجسته شعبانیه و روز پاسدار ضمن تأکید بر تأثیر همراهی و اخوت برادران ارتش و سپاه گفت: همانگونه که فرمانده محترم ارتش امیر موسوی گفتند این تعامل و ارتباط که به لطف الهی از همان ابتدای جمهوری اسلامی تا به امروز استحکام یافته است، تو دهنی به دشمنان و بدخواهان ملت ایران و نیروهای مسلح است.

وی افزود: هماهنگی و هم افزایی تمام عیار ارتش و سپاه در عرصه های مختلف، اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی را در یک روند اطمینان بخش و معنادار قرار داده است که تبلور آن را در برنامه‌های مشترک ارتش و سپاه به خوبی می توان دید.

امیر حیدری در پایان وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح تحت منویات نورانی فرماندهی معظم کل قوا را مایه ناامیدی و عصبانیت دشمنان در پیگیری ناموفق اهداف و نقشه های شوم خود دانست.



گفتنی است؛ در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش و سپاه، مسئول عقیدتی نیروی زمینی ارتش و حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه نیز حضور داشتند.