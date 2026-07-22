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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱

عضو کمیسیون امنیت ملی: نیروهای مسلح مقتدرانه در میدان ایستاده‌اند

عضو کمیسیون امنیت ملی: نیروهای مسلح مقتدرانه در میدان ایستاده‌اند

بوشهر-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمن، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در میدان حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در اجتماع مردم برازجان با قدردانی از حضور مردم، آنان را سرمایه اصلی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: مردم با ایستادگی خود نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و ارزش‌های دینی استوار هستند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی افزود: وحدت و همدلی ملت ایران رمز پیروزی کشور است و این وحدت باید با حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقویت شود.

رضایی با اشاره به حضور خود در میان فرماندهان و نیروهای منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در جنوب استان بوشهر گفت: امروز از نزدیک توانمندی‌ها، آمادگی و اقدامات نیروهای مسلح را مشاهده کردم و با اطمینان اعلام می‌کنم که نیروهای نظامی کشور با اقتدار در میدان حضور دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته و این آمادگی موجب شده است دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی: نیروهای مسلح مقتدرانه در میدان ایستاده‌اند

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: فرماندهان نظامی بر آمادگی کامل برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید دارند و از مردم خواسته‌اند با حفظ آرامش، به توان دفاعی کشور اطمینان داشته باشند.

رضایی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، بر استمرار مقاومت در برابر تهدیدات دشمن تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و امنیت کشور با اقتدار عمل خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم حفظ انسجام داخلی و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: ملت ایران همواره در کنار نیروهای مسلح ایستاده و این همبستگی، مهم‌ترین پشتوانه امنیت و اقتدار کشور است.

کد مطلب 6896494

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