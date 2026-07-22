به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی چهارشنبه شب در اجتماع مردم برازجان با قدردانی از حضور مردم، آنان را سرمایه اصلی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: مردم با ایستادگی خود نشان دادهاند که پای آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و ارزشهای دینی استوار هستند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی افزود: وحدت و همدلی ملت ایران رمز پیروزی کشور است و این وحدت باید با حفظ اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی تقویت شود.
رضایی با اشاره به حضور خود در میان فرماندهان و نیروهای منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در جنوب استان بوشهر گفت: امروز از نزدیک توانمندیها، آمادگی و اقدامات نیروهای مسلح را مشاهده کردم و با اطمینان اعلام میکنم که نیروهای نظامی کشور با اقتدار در میدان حضور دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: توان آفندی و پدافندی نیروهای مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته و این آمادگی موجب شده است دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: فرماندهان نظامی بر آمادگی کامل برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید دارند و از مردم خواستهاند با حفظ آرامش، به توان دفاعی کشور اطمینان داشته باشند.
رضایی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، بر استمرار مقاومت در برابر تهدیدات دشمن تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی و امنیت کشور با اقتدار عمل خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم حفظ انسجام داخلی و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: ملت ایران همواره در کنار نیروهای مسلح ایستاده و این همبستگی، مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار کشور است.
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