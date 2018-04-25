  1. سیاست
  2. مجلس
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

زنگنه پس از حضور در مجلس:

ترامپ اتهامات بیخودی به اوپک می‌زند

ترامپ اتهامات بیخودی به اوپک می‌زند

وزیر نفت، با بیان اینکه ترامپ اتهامات بیخودی به اوپک می زند، گفت: آمریکایی ها می خواهند که قیمت نفت بالا باشد تا شیل اویل فعال شده و به این ترتیب درآمد دولت آمریکا از لحاظ مالیاتی بیشتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر نامناسب خواندن افزایش قیمت نفت و متهم کردن اوپک به دستکاری قیمت‌ها، اظهار داشت: حرف و عمل ترامپ یکی نیست، چرا که به نظر بنده آمریکایی ها و آقای ترامپ می خواهند که قیمت نفت بالا باشد تا شیل اویل فعال شده و به این ترتیب درآمد دولت آمریکا از لحاظ مالیاتی و افزایش اشتغال بیشتر شود.

وی افزود: ترامپ این مطالب را برای بخشی از افکار عمومی خود مطرح می کند که ممکن است نسبت به بالا رفتن قیمت نفت معترض باشند و اتهامات بیخودی به اوپک می زند.

کد مطلب 4281058
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها