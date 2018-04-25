به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر نامناسب خواندن افزایش قیمت نفت و متهم کردن اوپک به دستکاری قیمت‌ها، اظهار داشت: حرف و عمل ترامپ یکی نیست، چرا که به نظر بنده آمریکایی ها و آقای ترامپ می خواهند که قیمت نفت بالا باشد تا شیل اویل فعال شده و به این ترتیب درآمد دولت آمریکا از لحاظ مالیاتی و افزایش اشتغال بیشتر شود.

وی افزود: ترامپ این مطالب را برای بخشی از افکار عمومی خود مطرح می کند که ممکن است نسبت به بالا رفتن قیمت نفت معترض باشند و اتهامات بیخودی به اوپک می زند.