دومین المپیاد ورزشی بانوان استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر چهارشنبه‌شب در آئین افتتاحیه دومین دوره المپیاد ورزشی بانوان استان بوشهر اظهار داشت: بانوان در رده‌های سنی مختلف در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند.

احمد بهروزیان‌فرد با اشاره به حضور هزار و ۲۰۰ ورزشکار در این مسابقات، خاطرنشان کرد: این مسابقات ورزشی به مدت چهار روز و در ۱۳ رشته ورزشی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود.

وی از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات به همدلی، شور و نشاط اجتماعی در بین بانوان اشاره کرد و ادامه داد: ۳۰۰ نفر کادر اجرایی در برگزاری این مسابقات همکاری دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم برگزاری این مسابقات در شناسایی استعدادهای بانوان، بیان کرد: شاهد استقبال خوبی از این مسابقات هستیم و افراد زیادی متقاضی حضور در این مسابقات بودند.

دومین دوره المپیاد ورزشی بانوان استان بوشهر در رشته‌های قایقرانی، تکواندو، والیبال، فوتسال، بسکتبال، تیراندازی، کاراته، شنا، ژیمناستیک، تنیس روی میز، هندبال، دو و میدانی و بدمینتون برگزار می‌شود.