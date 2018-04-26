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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها

اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها

قم - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها و افزایش درآمد زندگی روستایی به کار گرفته می‌شود تا کارگران در روستاها تولید را دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح پنج‌شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم که در محل سالن همایش شهرداری این شهر برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه در روزگاری برای کارگران ارزشی قائل نبودند، گفت: زمانی بود که فرزندان از اینکه بگویند پدرانشان کار گر هستند خجالت می‌کشیدند و با کارگران هم با خشونت برخورد می‌شد.

وی با اشاره به اینکه افتخار من این است که از طبقه کارگر بوده و هستم، ادامه داد: در دوران کودکی در میادین تهران یخ فروشی می‌کردم.

لزوم توجه به کرامت کارگران

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه باید کارگران در اجتماع مورد ارزش و کرامت قرار گیرند، ادامه داد: در اوایل انقلاب بسیاری از کاگران شریف توسط منافقین ترور شدند و در جنگ هم کارگران کشور با دل و جان در صحنه حضور داشتند بدون اینکه ریالی به حقوق آنها اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه جامعه‌ای حرکت سالم و موفق دارد که روح کار و تولید داشته باشد، بیان کرد: دو نوع جامعه رانت و تولید داریم اما تنها جامعه‌ای که در آن تولید رونق داشته باشد می‌تواند در عرصه پابرجا بماند و موفق باشد و در این بین کارگران نقش مهمی دارند.

 ربیعی افزود: اگر می‌خواهیم تولید را مورد توجه قرار دهیم باید به کارگران ارزش دهیم و  کرامت آنها حفظ شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی با تأکید بر اینکه باید جنبشی برای حمایت از کارگران و تولید داخل راه بیفتد، افزود: اگر ۳۵ درصد پوشاک داخل استفاده شود ۵۰۰ هزار کارگر مشغول خواهند شد و این در حالی است که در کشورهای دیگر آمار میلیونی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: در سال‌های گذشته سعی کردیم تصمیم‌های غلط برای سازمان تأمین اجتماعی گرفته نشود و نباید برای حرکت‌های سیاسی از این سازمان استفاده کرد و تلاش کردیم مصارف سازمان فقط برای اعضای تامین اجتماعی باشد و افراد دیگر سر این سفره نیایند و تلاش کردیم سازمان را از یک صندوق حقوق بده به زندگی اجتماعی تبدیل کنیم.

وزیر بیکاران هم هستم

وی با اشاره به اینکه  من وزیر بیکاران هم هستم، افزود: در این سال‌ها تلاش کردیم دریافتی‌ها افزایش یابد هر چند که فاصله هنوز زیاد است و در سه سال آینده نیز این موضوع با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد.

ربیعی همچنین به گسترش تشکل‌های کارگری هم اشاره و گفت: در سال‌های قبل تشکل‌ها را ۵۵ درصد گسترش دادیم و معتقدیم در جامعه با ثبات تشکل‌ها باید با صراحت حرف بزنند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت شغلی امسال مورد توجه جدی است به کودکان کار اشاره و ادامه داد: کودکان نباید به کار گرفته شوند و آنها باید تحصیل خود را ادامه دهند و شرایط برای رقابت فرزندان کارگران در مدارج بالا برقرار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در سال ۹۶ روزانه یک کارگر کمتر فوت کرد و امسال باید تلاش کنیم که محیط های کارگری ایمن باشد.

ایجاد شغل در روستاها

وی افزود: امسال هم ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها و افزایش درآمد زندگی روستایی به کار گرفته می‌شود تا کارگران در روستاها تولید را دنبال کنند.

ربیعی با اشاره به رونمایی از سند توسعه اشتغال قم هم گفت: باید تلاش کنیم این سند اجرایی شود و قم برنامه اشتغال خود را تکمیل کرده است.

کد مطلب 4281523

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    نظرات

    • ت IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
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      اگه خودت بیکار بودی انتظار نداشتی که دولت و یکی از وزیران به مشکلاتت رسیدگی کند؟!

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