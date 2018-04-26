اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پروژههای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم که در محل سالن همایش شهرداری این شهر برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه در روزگاری برای کارگران ارزشی قائل نبودند، گفت: زمانی بود که فرزندان از اینکه بگویند پدرانشان کار گر هستند خجالت میکشیدند و با کارگران هم با خشونت برخورد میشد.
وی با اشاره به اینکه افتخار من این است که از طبقه کارگر بوده و هستم، ادامه داد: در دوران کودکی در میادین تهران یخ فروشی میکردم.
لزوم توجه به کرامت کارگران
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه باید کارگران در اجتماع مورد ارزش و کرامت قرار گیرند، ادامه داد: در اوایل انقلاب بسیاری از کاگران شریف توسط منافقین ترور شدند و در جنگ هم کارگران کشور با دل و جان در صحنه حضور داشتند بدون اینکه ریالی به حقوق آنها اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه جامعهای حرکت سالم و موفق دارد که روح کار و تولید داشته باشد، بیان کرد: دو نوع جامعه رانت و تولید داریم اما تنها جامعهای که در آن تولید رونق داشته باشد میتواند در عرصه پابرجا بماند و موفق باشد و در این بین کارگران نقش مهمی دارند.
ربیعی افزود: اگر میخواهیم تولید را مورد توجه قرار دهیم باید به کارگران ارزش دهیم و کرامت آنها حفظ شود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی با تأکید بر اینکه باید جنبشی برای حمایت از کارگران و تولید داخل راه بیفتد، افزود: اگر ۳۵ درصد پوشاک داخل استفاده شود ۵۰۰ هزار کارگر مشغول خواهند شد و این در حالی است که در کشورهای دیگر آمار میلیونی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: در سالهای گذشته سعی کردیم تصمیمهای غلط برای سازمان تأمین اجتماعی گرفته نشود و نباید برای حرکتهای سیاسی از این سازمان استفاده کرد و تلاش کردیم مصارف سازمان فقط برای اعضای تامین اجتماعی باشد و افراد دیگر سر این سفره نیایند و تلاش کردیم سازمان را از یک صندوق حقوق بده به زندگی اجتماعی تبدیل کنیم.
وزیر بیکاران هم هستم
وی با اشاره به اینکه من وزیر بیکاران هم هستم، افزود: در این سالها تلاش کردیم دریافتیها افزایش یابد هر چند که فاصله هنوز زیاد است و در سه سال آینده نیز این موضوع با ضریب بیشتری دنبال خواهد شد.
ربیعی همچنین به گسترش تشکلهای کارگری هم اشاره و گفت: در سالهای قبل تشکلها را ۵۵ درصد گسترش دادیم و معتقدیم در جامعه با ثبات تشکلها باید با صراحت حرف بزنند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت شغلی امسال مورد توجه جدی است به کودکان کار اشاره و ادامه داد: کودکان نباید به کار گرفته شوند و آنها باید تحصیل خود را ادامه دهند و شرایط برای رقابت فرزندان کارگران در مدارج بالا برقرار شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در سال ۹۶ روزانه یک کارگر کمتر فوت کرد و امسال باید تلاش کنیم که محیط های کارگری ایمن باشد.
ایجاد شغل در روستاها
وی افزود: امسال هم ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در روستاها و افزایش درآمد زندگی روستایی به کار گرفته میشود تا کارگران در روستاها تولید را دنبال کنند.
ربیعی با اشاره به رونمایی از سند توسعه اشتغال قم هم گفت: باید تلاش کنیم این سند اجرایی شود و قم برنامه اشتغال خود را تکمیل کرده است.
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