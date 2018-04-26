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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

دبیر شورای آموزش پزشکی خبر داد:

استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی در طراحی سوالات دستیاری

استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی در طراحی سوالات دستیاری

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: یکی از ویژگی های آموزش دستیاری استفاده از توانمندی اعضای هیات علمی سراسر کشور در طراحی سوالات دستیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل ایدنی امروز در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی افزود: ما برای طراحی سوالات کمپین هایی تشکیل دادیم و اساتید کشوری را در مناطق آمایشی به کار گرفتیم.

ایدنی افزود: مخزن سوال مناسبی را برای آزمون دستیاری تهیه کردیم و در نتیجه چند دفترچه ایجاد شد و در نهایت برای افزایش ایمنی یک گروه محدود سوالات را از این چند دفترچه انتخاب کردند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: آزمون دستیاری از درجه بالایی از امنیت برخوردار است و در روند اجرا مداخلات ایمنی بالایی پیش بینی شده است.

کد مطلب 4281620
زهره بال

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