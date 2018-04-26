استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی در طراحی سوالات دستیاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل ایدنی امروز در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی افزود: ما برای طراحی سوالات کمپین هایی تشکیل دادیم و اساتید کشوری را در مناطق آمایشی به کار گرفتیم.

ایدنی افزود: مخزن سوال مناسبی را برای آزمون دستیاری تهیه کردیم و در نتیجه چند دفترچه ایجاد شد و در نهایت برای افزایش ایمنی یک گروه محدود سوالات را از این چند دفترچه انتخاب کردند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: آزمون دستیاری از درجه بالایی از امنیت برخوردار است و در روند اجرا مداخلات ایمنی بالایی پیش بینی شده است.