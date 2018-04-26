لزوم توسعه صادرات خرمای استان بوشهر/ فرهنگ مصرف خرما ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان قطب نخل و خرما شناخته میشود و ظرفیتهای بسیار مهمی در این حوزه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از اهالی استان بوشهر در زمینه نخل و خرما فعالیت دارند، تصریح کرد: یکی از برنامههای مهم ساماندهی کانالهای آبرسانی نخیلات است که دو میلیارد تومان اعتبار برای این منظور اختصاص یافته است.
استاندار بوشهر ادامه داد: در راستای تحقق مطالبات تولیدکنندگان، کشاورزان و توسعه صادرات باید زمینه راهاندازی مرکز تحقیقات کشاورزی و خرما در استان بوشهر فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای طرح آبیاری نوین تحت فشار در اراضی نخلستان استان بوشهر خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت تامین آب و ارتقای کیفیت محصول از مهمترین دستاوردهای استفده از روشهای نوین آبیاری است.
گراوند بر توسعه صادرات خرما و قرار گرفتن این محصول در سبد غذایی تاکید کرد و ادامه داد: باید با بستهبندی و فرآوری مناسب زمینه توسعه صادرات خرمای استان فراهم شود و برای فرهنگسازی مصرف این ماده غذایی مفید در جامعه تلاش بیشتری کنیم.
وی حمایت از بخش خصوصی را یک ضرورت دانست و افزود: توسعه صنایع وابسته به نخل و خرما را در دستور کار داریم و باید با رفع مشکلات این بخش زمینه برای بهبود معیشت نخلداران و فعالان این عرصه فراهم شود.
استاندار بوشهر از پرداخت تسهیلات مناسب در روستاهای برای توسعه صنایع کشاورزی خبر داد و گفت: جشنوارهها و نمایشگاههای مختلف نیز میتواند نقش مهمی در رونق محصولات کشاورزی استان داشته باشد.
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