سقف اعتبارات مشاغل خانگی خراسان جنوبی به ۶ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مروج الشریعه شنبه شب در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک ها خراسان جنوبی با بیان اینکه مسئولان در چگونگی پرداخت تسهیلات باید پاسخگو باشند، افزود: در بازخواست اجرای فرآیند اشتغال پای کار هستیم و پاسخ مستحکم را قبول داریم.

وی با یبان اینکه باید پاسخگوی مشکلات مردم باشیم، اظهار کرد: باید امکانات در همه نقاط به طور متوازن به دست مردم برسد.

مروج الشریعه با بیان اینکه امروز عدالت به دست ما در حال اجرا است، افزود: افرادی که در توزیع امکانات دستی دارند، بدانند که دقیق رصد می شوند و باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه رشد و توازن مناطق از توزیع امکانات شروع می شود، اظهار کرد: هر نقطه ای که رشد بهتری داشته باشد، آرامش بیشتری نیز خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکل فراگیر اشتغال در کشور بیان کرد: در اجرای فرایند اشتغالزایی، پاسخی مستحکم از مسئولان درخواست خواهیم کرد.

وی با اشاره به تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی بیان کرد: نهبندان، سرایان، درمیان و بشرویه کمترین میزان تسهیلات در بخش کشاورزی را دریافت کرده اند و این جای تاسف دارد.

مروج الشریعه افزود: باید این شهرستان ها که در حال حاضر در انتهای جدول توزیع اعتبارات قرار دارند، مورد توجه ویژه قرار گیرند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: بانک ها تنها به بانکداری نپردازند بلکه باید عدالت اجتماعی و تناسب سازی همه نقاط را مد نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه تسهیلاتی موثر است که منجر به اشتغال شود، تاکید کرد: باید مشکلات پیش روی پرداخت تسهیلات مشاغل روستایی رفع شود.

مروج الشریعه افزود: در سال جاری سقف اعتبارات مشاغل خانگی از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شش میلیارد رسیده که بسیار امیدوارکننده است.