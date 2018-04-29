به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، افشین شیروانی مدیرعامل مؤسسه متن فرهنگستان هنر از عرضه کتاب های تازه منتشر شده این مؤسسه در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.

وی درباره فعالیت این موسسه در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: مؤسسه متن با بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در سی ‌و یکمین نمایشگاه کتاب تهران که از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه در مصلای امام خمینی(ره) برپاست، حضور دارد که از این تعداد، ۱۴ عنوان کتاب به تازگی منتشر شده و ۱۷ عنوان نیز تجدید چاپ است.

مدیرعامل موسسه متن در مورد عنوان کتب‌های تازه منتشرشده فرهنگستان هنر در سی‌ و یکمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: خوشنویسی اسلامی تالیف شیلا بلر و ترجمه ولی‌الله کاووسی، سه‌شترانِ روانه به اسمیرنا تاریخچه کمپانی قالی شرق، هنر اسلامی و فرهنگ بصری، شاهکارهای فرش‌بافی مشهد در عصر قاجار، هنرمندان معروف به دوست‌محمد در سده دهم/ شانزدهم، بودریار در قابی دیگر، مردی با پاهای گمشده، مگسی که می خواست پروانه باشد از جمله کتاب‌هایی هستند که برای اولین بار، در این نمایشگاه وارد عرصه کتب تخصصی هنر کشور شده است.

شیروانی به فهرست موضوع بندی کتاب‌های منتشر شده اشاره کرد و افزود: انتشارات متن در موضوعاتی شامل فلسفه هنر، معماری و شهرسازی، نقاشی، ادبیات، هنرهای نمایشی، موسیقی، نشریات هنری و ... فعالیت دارد.

همچنین آثار پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر که بیش از ۳۵ عنوان است نیز در غرفه موسسه متن این فرهنگستان ارایه می‌شود.

موسسه متن فرهنگستان هنر در سی ‌و یکمین نمایشگاه کتاب تهران که از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت در مصلای امام خمینی‌(ره) برگزار می‌شود، در سالن شبستان، راهروی ۲۶، غرفۀ ۲۱، از ساعت ۱۰ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان است.