به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۶۹۸ کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه، بررسی نامه مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان مبنی بر درخواست اختصاص سهمیه پذیرش برای دانش‌آموزان ساکن در بخش‌های آسیب‌دیده از زلزله دی‌ماه استان کرمان در دستورکار قرار گرفت.

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ماده واحده «اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور» مصوب جلسه ۷۳۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده واحده توضیحاتی پیرامون شرایط لازم جهت اختصاص سهمیه خاص ارائه کرد.

وی گفت: با توجه به مواد ۱ و ۲ آئین‌نامه اجرایی مذکور مکاتبات لازم با وزارت کشور در خصوص مشخص کردن شهرها و بخش‌هایی که زلزله در سال جاری منجر به خسارت مالی و جانی برای ساکنان آن مناطق شده است؛ به‌عمل آمده و در صورت دارا بودن شرایط لازم در آئین‌نامه، با تأیید نهایی شورای سنجش و پذیرش مراتب به اطلاع داوطلبان خواهد رسید و هنوز در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشده است.