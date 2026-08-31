استقرار دستگاه MRI در قوچان یکی از مطالبات اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود خوششکن شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مطالبه چندینساله مردم این شهرستان برای برخورداری از دستگاه MRI اظهار کرد: موضوع تأمین MRI برای قوچان سالهاست در دستور کار مسئولان قرار دارد و این شهرستان از مدتها قبل پیگیر تأمین این دستگاه بوده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: زمانی که پیگیریهای اولیه برای تأمین MRI انجام شد، قیمت دستگاه حدود سه میلیارد تومان بود اما افزایش شدید قیمت تجهیزات پزشکی موجب شد هزینه خرید دستگاه طی سالهای گذشته چندین برابر شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیشفاکتور جدیدی که برای تأمین دستگاه MRI تهیه شده، رقمی حدود ۱۹۵ میلیارد تومان را نشان میدهد.
خوششکن با اشاره به پیگیریهای نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده شهرستان در این زمینه پیگیریهای جدی انجام داده و جلسات و مذاکرات متعددی با وزیر بهداشت، مسئولان وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای خرید دستگاه از محل اعتبارات نماینده در نظر گرفته شده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز برای تأمین بخشی دیگر از اعتبار اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع MRI یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان است، اظهار کرد: قوچان با جمعیت ثابت حدود ۲۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت شهرستانهای اطراف و مسافران عبوری، جمعیت قابل توجهی را تحت پوشش خدمات درمانی خود دارد و نبود MRI موجب میشود بسیاری از بیماران برای انجام تصویربرداری به مشهد مراجعه کنند.
خوش شکن تصریح کرد: تأمین MRI تنها برای مردم قوچان اهمیت ندارد، بلکه میتواند بخشی از نیازهای درمانی مناطق اطراف را نیز پوشش دهد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات پزشکی در کشور گفت: در سالهای گذشته قیمت این تجهیزات به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر سیاستهای ارزی رشد قابل توجهی داشته است و همین موضوع تأمین تجهیزات پزشکی را برای دانشگاههای علوم پزشکی دشوار کرده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ برای خرید MRI پیشفاکتوری حدود سه میلیارد تومان دریافت کرده بودیم اما امروز همان دستگاه با قیمت بسیار بالاتری عرضه میشود.
خوش شکن ادامه داد: افزایش قیمت تجهیزات پزشکی موجب شده تأمین اعتبار برای دستگاه MRI به یک پروژه سنگین تبدیل شود و به همین دلیل مشارکت همزمان دولت، دانشگاه علوم پزشکی، نماینده شهرستان و خیرین ضروری است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تأمین سهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعهداتی را برای تأمین بخشی از هزینه دستگاه پذیرفته و امیدواریم پس از تعطیلات و انجام مراحل اداری، فرایند پرداخت پیشپرداخت و ثبت سفارش دستگاه انجام شود.
وی افزود: پس از ثبت سفارش نیز مراحل واردات دستگاه و انتقال آن به قوچان زمانبر خواهد بود و باید همزمان فضای مناسب برای نصب و راهاندازی دستگاه آماده شود.
خوش شکن تأکید کرد: تأمین MRI یکی از برنامههای اصلی حوزه درمان شهرستان است و تلاش میکنیم موضوع از مرحله وعده و پیگیری اداری عبور کرده و به مرحله عملیاتی برسد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قوچان با اشاره به تأکید مسئولان وزارت بهداشت بر ضرورت تجهیز بیمارستان قوچان به MRI اظهار کرد: وزیر بهداشت نیز پیش از این در جریان بازدید از بیمارستان موسی بن جعفر(ع) بر ضرورت تأمین این دستگاه برای قوچان تأکید کرده است.
وی گفت: مطالبه مردم برای تأمین MRI کاملاً جدی است و مسئولان شهرستان نیز برای تحقق آن پیگیریهای لازم را انجام میدهند.
خوش شکن خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار و انجام مراحل ثبت سفارش، امیدواریم دستگاه MRI قوچان در نهایت وارد شهرستان شده و در بیمارستان موسی بن جعفر(ع) مستقر شود تا بیماران برای انجام تصویربرداریهای تخصصی مجبور به مراجعه به مشهد نباشند.
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