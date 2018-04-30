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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱:۲۹

در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو؛

پوتین بر ضرورت پایبندی تمام طرف ها به برجام تاکید کرد

پوتین بر ضرورت پایبندی تمام طرف ها به برجام تاکید کرد

رئیس جمهور روسیه در گفتگویی تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بر ضرورت پایبندی کامل تمام طرف ها به توافق هسته ای ایران (برجام) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جمهور روسیه در گفتگویی تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت پایبندی کامل تمام طرف ها به توافق هسته ای ایران تاکید کرد.

بنا بر بیانیه صادره از سوی کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این گفتگو پیرامون برجام رایزنی کردند.

در این بیانیه آمده است: ولادیمیر پوتین بر موضع روسیه مبنی بر اینکه این توافق که برای تضمین امنیت و ثبات بین الملل بسیار حائز اهمیت است باید به دقت از سوی تمام طرف ها مورد اجرا گیرد تاکید کرد.

طبق این بیانیه بررسی اوضاع خاورمیانه از جمله تحولات سوریه از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو عنوان شده است.

کد مطلب 4285543

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