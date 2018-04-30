  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲:۲۸

به مناسبت روز معلم؛

اساتید مدرسه علمیه شهرستان دیر تجلیل شدند

اساتید مدرسه علمیه شهرستان دیر تجلیل شدند

بوشهر - در آیینی با حضور مسئولین شهرستان دیر از اساتید مدرسه علمیه امام مهدی موعود(عج) تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر دوشنبه‌شب در آیین تجلیل از اساتید مدرسه علمیه مهدی موعود(عج) شهرستان دیر اظهار داشت: تجلیل از معلمان باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه آیت الله مطهری اسلام شناسی آگاه  به زمان بود، افزود: معلمان  ما نیز  در مسیر این شخصیت بزرگ قدم برداشته و فرزندان و نسل جوان ما را مهدی یاور و مهدی باور تربیت کنند.

وی با تقدیر از تلاش های مدیریت مدرسه علمیه و اساتید آن گفت:روحانیت همواره در تمامی عرصه ها فعال بوده و در صف مقدم حضور داشته است.

امام جمعه دیر با تبریک میلاد امام زمان(عج)عنوان کرد:منتظر واقعی کسی است که برای ظهور امام عصر(عج) زمینه سازی می کند.

وی اضافه کرد: فرهنگ انتظار امید آفرین و انسان را در مقابل حوادث روزگار  و دشمنان مصونیت می بخشد.

حسینی مشکل امروز جامعه را نه غیبت امام زمان(عج) بلکه غفلت انسان ها از امام دانست و تأکید کرد: هر کس به سهم خود باید در سالم سازی جامعه و بستر سازی برای ظهور قدمی بردارد.

کد مطلب 4285548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها