اساتید مدرسه علمیه شهرستان دیر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر دوشنبه‌شب در آیین تجلیل از اساتید مدرسه علمیه مهدی موعود(عج) شهرستان دیر اظهار داشت: تجلیل از معلمان باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه آیت الله مطهری اسلام شناسی آگاه به زمان بود، افزود: معلمان ما نیز در مسیر این شخصیت بزرگ قدم برداشته و فرزندان و نسل جوان ما را مهدی یاور و مهدی باور تربیت کنند.

وی با تقدیر از تلاش های مدیریت مدرسه علمیه و اساتید آن گفت:روحانیت همواره در تمامی عرصه ها فعال بوده و در صف مقدم حضور داشته است.

امام جمعه دیر با تبریک میلاد امام زمان(عج)عنوان کرد:منتظر واقعی کسی است که برای ظهور امام عصر(عج) زمینه سازی می کند.

وی اضافه کرد: فرهنگ انتظار امید آفرین و انسان را در مقابل حوادث روزگار و دشمنان مصونیت می بخشد.

حسینی مشکل امروز جامعه را نه غیبت امام زمان(عج) بلکه غفلت انسان ها از امام دانست و تأکید کرد: هر کس به سهم خود باید در سالم سازی جامعه و بستر سازی برای ظهور قدمی بردارد.