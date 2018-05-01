عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی سال های اخیر تنش های فراوانی در حوزه کشاورزی و باغداری به وجود آورده است، اظهار کرد: حادثه های طبیعی از جمله سرمازدگی، سیل، خشکسالی و توفان هر ساله خسارت فراوانی به کشاورزان وارد میکند از این رو حفرچاه های غیر مجاز آسیبی دیگر به بخش کشاورزی است که در این باره چاره ای اندیشیده شود.

یوسفی افزود: سال گذشته بیش از چهار هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از حوادث طبیعی به بخش کشاورزی خراسان شمالی وارد شد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه خسارت فراوانی به علت خشک سالی و سرما به بخش کشاورزی وارد می شود، بنابراین ساماندهی چاه های غیر مجاز ضرروت دارد تا این دغدغه برای کشاورزان برطرف شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت منابع آب، حفر چاه‌های غیر مجاز است، گفت: چاه های غیر مجاز علاوه بر اینکه افت سطح آب‌های زیر زمینی را به دنبال دارد سبب بروز مشکلات زیست محیطی نیز می شود.

یوسفی با بیان اینکه حفر چاه های غیر مجاز در کنار دیگر حوادث طبیعی همچون سرما، سیل، خشکسالی و کاهش بارندگی، دغدغه ایجاد کرده است، اظهار کرد: قطعا ساندهی چاه های غیرمجاز، بخشی از خسارت کشاورزان را جبران می کند.