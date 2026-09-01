به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس «سرویس فدرال همکاری‌های نظامی-فنی» روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه و ایران برنامه همکاری‌ های نظامی گسترده‌ ای دارند. همکاری ما با ایران شامل تجهیزات هوانوردی و سامانه‌ های پدافند هوایی می‌ شود.

دیمیتری شوگایف، رئیس «سرویس فدرال همکاری‌های نظامی-فنی» (FSMTC) روسیه، در مصاحبه‌ای با شبکه «وستی» (Vesti) اظهار داشت که سامانه‌ های پدافند هوایی به کانون اصلی همکاری‌های نظامی-فنی میان روسیه و ایران تبدیل شده‌اند.

شوگایف گفت: در حال حاضر، اولویت اصلی ایران سامانه‌های پدافند هوایی است. این موضوعی نیست که به‌ تازگی مطرح شده باشد، بلکه مدتی طولانی است که در دست بررسی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد که ایران هم‌ اکنون سامانه روسی اس-۳۰۰ را در اختیار دارد؛ سامانهای که «عملکرد بسیار مؤثری» دارد.

دیمیتری شوگایف افزود: تمام طیف تسلیحاتی که به‌ویژه به شرکای راهبردی‌ مان برای صادرات ارائه می‌ دهیم، به نحوی در دستور کار همکاری هایمان قرار دارد.