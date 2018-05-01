مدیون رشادت‌ های شهدا و رزمندگان هستیم/ضرورت ترویج شهادت طلبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد صبح سه‌شنبه در آئین بزرگداشت فرماندهان تیپ ۱۲ قائم استان سمنان بابیان اینکه مدیون رشادت‌های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس در عملیات مختلف هستیم ، ابراز داشت: دشمنان از اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه می‌هراسند لذا می‌کوشند تا چهره نیروهای ارزشی انقلاب را نزد مردم خدشه‌دار کنند که در این توطئه باید کاملاً هوشیار باشیم.

وی بابیان اینکه دشمن با جنگ نرم به دنبال پیاده‌سازی اهداف خویش است، افزود: در دوران طلایی دفاع مقدس در شرایطی که همه کشورها علیه ایران درنبرد بودند توانستیم با شهادت‌طلبی به پیروزی بزرگی دست پیدا کنیم که امروز هیچ کشوری جرات حمله به ایران را در ذهن خود نخواهد داشت.

جانشین معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بابیان اینکه دستاوردهای رزمندگان دفاع مقدس بر همگان روشن است، ابراز داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا ضمن گرامیداشت رشادت‌های آن‌ها فرهنگ شهادت‌طلبی را نیز در بین جوانان تقویت می‌کند.

مهدوی نژاد، سمنان را یکی از استان‌های ممتاز در طول دفاع مقدس برشمرد و تصریح کرد: اگر امروز علیرغم جنگ‌های پیاپی در کشورهای همسایه، ما در جزیره امن زندگی می‌کنیم مدیون پاسداری‌ها و رشادت‌های بی‌دریغ دلاور مردانی هستیم که جان خود را برای امنیت امروز ما فدا کردند.

وی افزود: آن چیزی که دشمن را به دلهره می‌اندازد وحدت، انسجام و پشتیبانی ملت از نیروهای مسلح و ولایت‌فقیه است، تا زمانی که این ارکان سرلوحه امور ما واقع شود هیچ دشمنی اجازه تعدی به مرزهای ایران را به خود نخواهد داد، بنابراین باید مسئولان زمینه‌ همدلی خود را با مردم بیش‌ازپیش فراهم کنند.

در این مراسم همچنین از کتاب «سرمای ماندگار» کارنامه عملیاتی تیپ ۱۲ قائم استان سمنان در عملیات بیت‌المقدس دو، سه و شش رونمایی شد.

این کتاب با تلاش محمد عمادالدین فرمانده توپخانه تیپ ۱۲ قائم در دوران دفاع مقدس گردآوری‌شده است.