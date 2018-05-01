به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، حجت الاسلام و المسلمین شهیدی در نشست دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با تبریک فرا رسیدن میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی قائم(عج) و گرامیداشت روز معلم و روز کارگر بر گسترش برنامه‌های ترویجی برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: پاسداشت و دفاع از جایگاه ایثارگران در جامعه اسلامی به عنوان الگو و اسوه‌های رفتاری، واجب و ضروری است و باید یادآوری کرد ایثارگران به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در 4 دهه از عمر با برکت جمهوری اسلامی حضوری فعال و ارزشمند داشته‌اند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد با اشاره به بحران‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور گفت: خانواده معظم شهدا همواره یار و یاور مسئولان و در کنار آنها بوده‌اند و با استقامت و پایداری مثال‌زدنی خود نهال انقلاب را بارور ساختند و خوشبختانه آحاد مردم و مسئولان قدردان زحمات آنها بوده و حریم آنها را پاس می‌دارند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: تعظیم و تکریم خانواده معظم شهدا که تمام هستی خود را خالصانه تقدیم ایران اسلامی کردند از سوی همه جریان‌های سیاسی ضروری و مورد تأکید همه مسئولان است ضمن اینکه احترام کامل به این عزیزان به عنوان یکی از ارزش‌های انقلاب اسلامی از مطالبات آحاد ملت ایران بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد در تکریم ایثارگران تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس وظایف ذاتی خود در سال‌های اخیر گام‌های اساسی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم و سپاسگزاری از خانواده معظم شهدا و ایثارگران برداشته و برنامه‌ریزی و انجام ده‌ها هزار دیدار با این عزیزان گواهی بر این مدعا بوده است ضمن اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری بر سپاسگزاری از خانواده معظم شهدا و دیدارهای منظم رییس جمهور با این عزیزان در همین راستا انجام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین شهیدی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اجرای وظایف خود در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی به جامعه شاهد و ایثارگر حفظ حرمت و تکریم این عزیزان را واجب شمرده و هرگونه شائبه توهین و هتک حرمت این عزیزان را مجدانه بررسی و پیگیری می‌کند