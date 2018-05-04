به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی پنج‌شنبه شب در دیدار با جمعی از خیرین مدرسه ساز با تأکید بر اهمیت کار خیر اظهار داشت: براساس آیات قرآن کریم اگر مومنان قدرت داشته باشند، به اقامه نماز و پرداخت زکات می‌پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.

وی با اشاره به انواع امر به معروف و نهی از منکر افزود: امر به معروف تنها زبانی نیست بلکه آنچه که در امر به معروف و نهی از منکر مهم است، عمل کردن است و مدرسه‌سازی نیز از انواع امر به معروف است که به فرهنگ کشور کمک می‌کند.

مرجع تقلید شیعیان با بیان بر اینکه ساخت مدرسه یک عمل مقدس است خاطرنشان کرد: من همواره به مسئله فرهنگ توجه داشتم و حتی در زمانی که قانون اساسی کشور در حال تدوین و نگارش بود توجه داشتم که فرهنگ‌سازی باید به خود مردم سپرده شود.

وی ادامه داد: دایره فعالیت و وظایف دولت بسیار زیاد است و بدون تردید مردم می‌توانند مدارس و حتی دانشگاه‌ها را مدیریت کنند.

آیت‌الله سبحانی گفت: مدارس باید زیر نظر اولیای دانش‌آموزان اداره شود در غیر این صورت آن مدرسه خروجی مطلوبی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه فرهنگ در اولویت همه امور قرار دارد عنوان کرد: خیران تنها نباید به ساخت و احداث مدارس اکتفا کنند، بلکه باید بر این مدارس نظارت نیز داشته باشند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت تربیت اسلامی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای اسلامی مدارس و مساجد در کنار هم ساخته شده است و خروجی این مدارس نیز یک انسان با فرهنگ مسجدی و اسلامی است.

وی تأکید کرد: اسلام ضد علم نیست و پیامبر(ص) در صدر اسلام علم را به ایمان گره‌ زدند چراکه علم باید به ایمان منتهی شود.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه به انتقاد از وضعیت حجاب بانوان قم پرداخت و گفت: متاسفانه حجاب برخی بانوان در شهر قم مناسب و در شأن جایگاه کریمه اهل بیت(ع) نیست و همین مسئله بیانگر ضعف فعالیت فرهنگی در مدارس است.