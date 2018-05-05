آمریکایی ها بار دیگر به «پیشخدمت» جایزه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره فیلم «ریور بِند» شد.
این جشنواره در ایندیانای آمریکا از ۳ تا ۵ ماه می ۲۰۱۸ برابر با ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.
هر سال حدود ۵۰ تا ۷۰ فیلم در این جشنواره به نمایش درمیآید و کارگاههایی درباره نورپردازی، بازیگری، تدوین، فیلمنامهنویسی، جلوههای تصویری و ... درطول آن برگزار میشود.
جشنواره فیلم «ریور بِند» پذیرای فیلمهایی در ژانرهای مختلف مانند داستانی، مستند، تجربی، موزیک ویدیو، انیمیشن، فیلم دانشجویی، فیلم بلند و کوتاه است.
جشنواره فیلم River Bend که برای تجلیل از فیلمسازی مستقل برگزار می شود، کار خود را از سال ۲۰۰۲ شروع کرده است.
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