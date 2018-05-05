  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

آمریکایی ها بار دیگر به «پیشخدمت» جایزه دادند

آمریکایی ها بار دیگر به «پیشخدمت» جایزه دادند

«پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی برنده جایزه بهترین انیمیشن از جشنواره ای در آمریکا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره فیلم «ریور بِند» شد.

این جشنواره در ایندیانای آمریکا از ۳ تا ۵ ماه می ۲۰۱۸ برابر با ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.

هر سال حدود ۵۰ تا ۷۰ فیلم در این جشنواره به نمایش درمی‌آید و کارگاه‌هایی درباره نورپردازی، بازیگری، تدوین، فیلمنامه‌نویسی، جلوه‌های تصویری و ... درطول آن برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم «ریور بِند» پذیرای فیلم‌هایی در ژانرهای مختلف مانند داستانی، مستند، تجربی، موزیک ویدیو، انیمیشن، فیلم دانشجویی، فیلم بلند و کوتاه است.

جشنواره فیلم River Bend که برای تجلیل از فیلمسازی مستقل برگزار می شود، کار خود را از سال ۲۰۰۲ شروع کرده است.

کد مطلب 4287864
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها