مبادلات تجاری ۷۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی در نشست تجاری ایران و آفریقا که با حضور مدیران و مسئولان تجاری دو کشور در اتاق تعاون ایران در حال برگزاری است، گفت: باید به ظرفیت‌های دو کشور بزرگ ایران و آفریقا توجه بیشتری شود؛ این در حالی است که مبادلات تجاری فعلی دو کشور نزدیک به ۷۰ میلیون دلار در سال است که رقم بسیار پایینی با توجه به ظرفیت های دو کشور است و باید در جهت افزایش حجم این مبادلات اقدام کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعت و سایر فعالیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، ادامه داد: محوری‌ترین بخشی که آفریقای جنوبی می‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند، در حوزه صنایع پتروشیمی، صنایع پایین دستی و صنعت ساختمان است. ایران در حوزه صنعت ساختمان با استانداردهای بالا فعالیت می کند، به طوری که تولیدات صنعت ساختمان ایران با تولیدات محصولات اروپایی قابل رقابت است.

عبدالهی افزود: علاوه بر اینکه ایران میتواند در جهت صادرات محصولات خود در صنایع پتروشیمی، صنایع پایین دستی، کشاورزی و سایر بخش ها به آفریقا اقدام کند، این امکان نیز برای آفریقای جنوبی وجود دارد تا برای تامین نیاز خود در صنعت پتروشیمی در ایران سرمایه گذاری کند. همچنین در حوزه کشاورزی نیز امکان تامین نیازهای آفریقای جنوبی به ویژه عسل در ایران وجود دارد که ایران آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کند.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۶۰ میلیونی آفریقای جنوبی افزود: کشور ایران می تواند علاوه بر آفریقای جنوبی، از طریق این کشور به بازارهای کشورهای همجوار نیز دسترسی داشته باشد که بازار ۱۲۰ میلیونی را برای تجار، بازگانان و سرمایه گذاران ایرانی فراهم می کند.

عبدالهی در ادامه سخنانش خطاب به مسئولان، تجار و سرمایه گذاران آفریقایی به ارائه پیشنهادات ظرفیت های سرمایه گذاری ایران پرداخت و گفت: یکی از بخش هایی که می توانیم به آن توجه کنیم، حوزه گردشگری است، چرا که ایران جزء ۱۰ کشور نخست دارای جاذبه های گردشگری محسوب می شود.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری حلال نیز با توجه به جمعیت مسلمان آفریقای جنوبی، ظرفیت خوبی در کشور ما وجود دارد. بنابراین یکی از بخش های مهمی که می تواند مورد توجه دو کشور در حوزه توسعه مناسبات اقتصادی باشد، توجه به مقوله گردشگری است.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: پیشنهاد دوم من نیز به بازرگانان و مسئولان آفریقای جنوبی برگزاری نمایشگاه های صنایع و تولیدات محصولات ایرانی به ویژه صنعت ساختمان در آفریقای جنوبی است که در این زمینه پیشنهاد مشخص ما برگزاری نمایشگاه بزرگ از ظرفیت ها و توانمندی های ایران است.

وی تاکید کرد: به دلیل ظرفیت های بالای ایران در حوزه صنعت پتروشیمی، پیشنهاد سوم من نیز سرمایه گذاری بازرگانان آفریقای جنوبی در حوزه صنعت پتروشیمی، صنایع پایین دستی و محصولات پلاستیک در ایران است که در این صورت علاوه بر تامین نیاز داخلی، می توانند با کاهش قیمت تمام شده، نیاز داخلی خود را از ایران تامین کنند.

گام ایران برای سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به تشریح وضعیت تعاون در ایران اشاره کرد و افزود: بخش تعاون ایران یکی از ارکان اقتصادی ایران محسوب می شود و بر اساس نص صریح قانون اساسی، اقتصاد ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می شود.

عبدالهی با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های کلان، بخش تعاون ایران باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، گفت: در این زمینه گام های مهمی برداشته شده است تا سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد تحقق یابد.

وی جمعیت فعال بخش تعاون در ایران را ۱۴ میلیون نفر عنوان کرد و افزود: علاوه بر این، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت غیر مستقیم از خدمات بخش تعاون استفاده می کنند بنابراین می توان گفت که نیمی از جمعیت ایران از بخش تعاون بهره مند می شوند.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان با تاکید بر اینکه امیدواریم نشست تجاری دو کشور گامی در راستای توسعه مبادلات اقتصادی، تجاری و روابط سیاسی دو کشور باشد، ادامه داد: بخش تعاون ایران یک ظرفیت بزرگ است تا کشورهای دیگر بتوانند با تعامل در این زمینه سرمایه گذاری کنند.