  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

عرضه ۱۴ اثر جدید مرتبط با نظام‌های اسلامی در نمایشگاه کتاب

عرضه ۱۴ اثر جدید مرتبط با نظام‌های اسلامی در نمایشگاه کتاب

۱۴ اثر جدید در حوزه نظام‌های اسلامی همچون «الگوی نظام سیاسی حکمت متعالیه» و «فلسفه حقوق» در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارایه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امسال با ۱۴ اثر  جدید نمایشگاه کتاب حضور دارد، به همین بهانه اسامی کتب ارائه شده در نمایشگاه سی و یکم  که به شرح ذیل آمده است.

مشروعیت سیاسی کیفر/ محمد یکرنگی

الگوی نظام سیاسی حکمت متعالیه / بهرام دلیر

نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران / فرج‌الله هدایت‌نیا

درباره اخلاق تولید علم / محمدرضا جباران

فلسفه حقوق (جندقی) / دکتر محمـود حکمت‌نیا، مرحوم ناصر قربان‌نیا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی

فلسفه حقوق / مهدی شهابی

حریم خصوصی در حقوق کیفری اسلام / حسین آقابابایی

معنویت و قدرت سیاسی / ولی محمد احمدوند

رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی / علی‌اصغر هادوی‌نیا

بررسی فقهی زنان در مناصب سیاسی /علی ‌آقاپیروز

انسان سیاسی از منظر فقهی /  ابولحسن حسنی

نظریه‌های روابط ‌بین‌الملل- درآمدی بر روابط بین الملل متعالیه / محمد ستوده

مشارکت سیاسی / سید سجاد ایزدهی

رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم / علی‌اصغر هادوی‌نیا

غرفه‌ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شبستان اصلی مصلای امام خمینی(ره)، روبروی راهروی ۲۰ در ایام سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ساعت ۱۰ الی ۲۲ پذیرای شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

کد مطلب 4290153
مهرنوش محمدزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها