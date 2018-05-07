به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امسال با ۱۴ اثر جدید نمایشگاه کتاب حضور دارد، به همین بهانه اسامی کتب ارائه شده در نمایشگاه سی و یکم که به شرح ذیل آمده است.

مشروعیت سیاسی کیفر/ محمد یکرنگی

الگوی نظام سیاسی حکمت متعالیه / بهرام دلیر

نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران / فرج‌الله هدایت‌نیا

درباره اخلاق تولید علم / محمدرضا جباران

فلسفه حقوق (جندقی) / دکتر محمـود حکمت‌نیا، مرحوم ناصر قربان‌نیا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی

فلسفه حقوق / مهدی شهابی

حریم خصوصی در حقوق کیفری اسلام / حسین آقابابایی

معنویت و قدرت سیاسی / ولی محمد احمدوند

رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی / علی‌اصغر هادوی‌نیا

بررسی فقهی زنان در مناصب سیاسی /علی ‌آقاپیروز

انسان سیاسی از منظر فقهی / ابولحسن حسنی

نظریه‌های روابط ‌بین‌الملل- درآمدی بر روابط بین الملل متعالیه / محمد ستوده

مشارکت سیاسی / سید سجاد ایزدهی

رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم / علی‌اصغر هادوی‌نیا

غرفه‌ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شبستان اصلی مصلای امام خمینی(ره)، روبروی راهروی ۲۰ در ایام سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ساعت ۱۰ الی ۲۲ پذیرای شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.