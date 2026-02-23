برداشتی از الگوی مطلوب انسان اقتصادی در آموزه‏ های اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام اثر علی اصغر هادوی‌نیا توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

انتخاب عنوان «انسان‌اقتصادی از دیدگاه اسلام» با توجّه به دو برداشتی است که ممکن است از این واژه در ذهن پدید آید.

نخستین برداشت، به نیمه اوّل راه اشاره دارد که در آن، انسان ‌اقتصادیِ غرب شناسایی شده و با توجّه به آموزه ‏های اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دومین برداشت نیز بر تلاشی دلالت دارد که در جهت ترسیم الگوی مطلوب انسان اقتصادی در آموزه‏ های دینی صورت پذیرفته است؛ به همین سبب در نظر بوده است الگوی انسان اقتصادی غرب مورد ترسیم قرار گیرد و با توجّه به توانایی‏ های آموزه‏ های اسلامی، درباره برخی از چالش‏ هایی که در این الگو مشاهده می‏شود، تجدید نظرهایی صورت پذیرد.

کتاب انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام اثر علی اصغر هادوی‌نیا، که هر جلد با قیمت ۵۸۰.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

