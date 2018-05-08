اشتباهات داوری، همراه همیشگی رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیدار الکلاسیکو دیگر یکشنبهشب برگزار شد و طبق معمول همه بازیهای حساس در دنیا صحبت از اشتباهات داوری به میان است. داورها همیشه اشتباهاتی دارند چون کارشان سخت است، اما هواداران تیمها هرگز از حساب کردن و شمردن اشتباهات دست برنمیدارند.
تیم فوتبال رئال مادرید تیمی است که از گذشته به رژیم و سلطنت اسپانیا نسبت داده میشده است و بارها گفته شده این تیم بسیاری از جامها و موفقیتهایش را به ناحق به دست آورده است. اما فراموش نکنید این تیم تیم بزرگی بوده و هست و تیمهای بزرگ هم همیشه دشمنانی دارند، دشمنانی که به راحتی میتوانند شایعات را هم درست کنند.
هیچ کس به این موضوع توجه نمیکند که در این تیم روحیه جنگندگی و برنده شدن ایجاد شده و این تیم حالا همه عناوین مهم را در کارنامهاش دارد.
اما نباید در هیچ دیداری بیش از اندازه روی داوری متمرکز شد. شاید در دیدار مقابل بارسلونا داوری بحثبرانگیز بود، اما چه کسی است که بتواند منکر شود بارسلونا نسبت به رئال در این فصل عملکرد بهتری داشته است؟ پس سفیدپوشان استحقاق قهرمانی در لیگ را نداشتند و این عنوان مستحق بارسا بود.
در عوض تیم زیدان به اعتماد به نفس خوبی در لیگ قهرمانان رسیده و حالا تبدیل به یکی از همیشه مدعیها شده است. شاید قشنگ نباشد که هر موفقیتی را با فساد آمیخته کنیم. مگر غیر از این است که این تیم برخی از بهترین بازیکنان دنیا را در اختیار دارد؟ پس طبیعی است که بهترینها بهترین عناوین را هم کسب کنند.
راحتترین راه این است که یا قضاوت نکنیم، یا اگر قضاویت میکنیم سعی کنیم تعصبات رنگی را کنار بگذاریم و به چشم هواداری بیطرف به موضوع بنگریم.
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