اشتباهات داوری، همراه همیشگی رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیدار ال‎کلاسیکو دیگر یکشنبه‎شب برگزار شد و طبق معمول همه بازی‎های حساس در دنیا صحبت از اشتباهات داوری به میان است. داورها همیشه اشتباهاتی دارند چون کارشان سخت است، اما هواداران تیم‌‎ها هرگز از حساب کردن و شمردن اشتباهات دست برنمی‎دارند.

تیم فوتبال رئال مادرید تیمی است که از گذشته به رژیم و سلطنت اسپانیا نسبت داده می‎شده است و بارها گفته شده این تیم بسیاری از جام‎ها و موفقیت‎هایش را به ناحق به دست آورده است. اما فراموش نکنید این تیم تیم بزرگی بوده و هست و تیم‎های بزرگ هم همیشه دشمنانی دارند، دشمنانی که به راحتی می‎توانند شایعات را هم درست کنند.

هیچ کس به این موضوع توجه نمی‎کند که در این تیم روحیه جنگندگی و برنده شدن ایجاد شده و این تیم حالا همه عناوین مهم را در کارنامه‌‏اش دارد.

اما نباید در هیچ دیداری بیش از اندازه روی داوری متمرکز شد. شاید در دیدار مقابل بارسلونا داوری بحث‌برانگیز بود، اما چه کسی است که بتواند منکر شود بارسلونا نسبت به رئال در این فصل عملکرد بهتری داشته است؟ پس سفیدپوشان استحقاق قهرمانی در لیگ را نداشتند و این عنوان مستحق بارسا بود.

در عوض تیم زیدان به اعتماد به نفس خوبی در لیگ قهرمانان رسیده و حالا تبدیل به یکی از همیشه مدعی‎ها شده است. شاید قشنگ نباشد که هر موفقیتی را با فساد آمیخته کنیم. مگر غیر از این است که این تیم برخی از بهترین بازیکنان دنیا را در اختیار دارد؟ پس طبیعی است که بهترین‎ها بهترین عناوین را هم کسب کنند.

راحت‌‏ترین راه این است که یا قضاوت نکنیم، یا اگر قضاویت می‏‌کنیم سعی کنیم تعصبات رنگی را کنار بگذاریم و به چشم هواداری بی‎طرف به موضوع بنگریم.