به گزارش خبرنگار مهر کنشگران محیط زیست در قرار سبز هفته سوم اردیبهشت فعالیت‌های مختلفی برای حفظ محیط زیست کشور انجام دادند.

به مناسبت هفته زمین پاک انجمن بوم بانان استان گیلان با همکاری مهدکودک و پیش دبستانی هوشمند دردونه با درهای بطری لبخند زمین را به دوستداران محیط زیست و حامیان زمین پاک هدیه داد. در این کارگاه کودکان تصاویر زمین پاک و لبخند زمین را به صورت گروهی رنگ امیزی کردند.

در شهر شیروان استان خراسان شمالی طی همایش ۴۸ انجمن طنین پاکبانان، پاکسازی در پارک کوثر شهرستان شیروان انجام گرفت.

در شهر آبدانان استان ایلام پاکسازی توسط دانش آموزان دبستان حضرت فاطمه(س) در اردوی یک روزه دانش آموزی در دینارکوه با همت انجمن بانوان طبیعت دوست آبدانان انجام شد.

در شهرستان کردکوی استان گلستان صعود به ارتفاعات منطقه حفاظت شده جهان نما بمناسبت گرامیداشت روز معلم و کارگر توسط تشکل دوستداران طبیعت جهان نما انجام شد.

انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات و سایت بنداریک جشن نوبهاران را در روستای قلعه نوی کلات نادری در استان خراسان رضوی برگزار کردند تا مردم را بیشتر با طبیعت آشنا کنند. درپایان مراسم همیاران با جمعی از مردم اقدام به پاکسازی طبیعت این روستا کردند.

در شهر شیراز استان فارس برنامه صدو شصت پاکسازان طبیعت فارس اختصاص به فرهنگسازی و پاکسازی حاشیه های رودخانه منطقه کوهمره سرخی داشت.

گروه رفتگران طبیعت بهبهان، خوزستان با شعار بهبهان شهر بدون زباله در نود و هشتمین برنامه محیط زیستی خود، حدفاصل پارک بعثت تا میدان ارجان را با هدف فرهنگسازی جهت جلوگیری از ریختن زباله، پاکسازی کرد.

در شهر سیوند استان فارس بمناست نیمه شعبان ولادت باسعادت حضرت مهدی(ع) گروه پاکسازان طبیعت سیوند با همکاری گروههای مردمی محوطه بهداری قدیم که در اختیار تشکلهای مردمی برای جلسات هفتگی قرار گرفته پاکسازی ودرختان محوطه هرس وپاکنی شد.

در شهر شیراز استان فارس بذری که با مشارکت تشکل پاکسازان طبیعت فارس و پاکسازان طبیعت سیوند و انجمن دلجویان طبیعت پاسارگاد و حمایت و همراهی منابع طبیعی پاسارگاد، در علی آباد کمین پاسارگاد در آذر ماه سال گذشته کاشته شد، جوانه زد.