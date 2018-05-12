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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

آنگلا مرکل: برجام در خطر است

آنگلا مرکل: برجام در خطر است

صدراعظم آلمان با توجه به خروج واشنگتن از توافق هسته ای با ایران خاطرنشان کرد که اروپا قدرت زیادی برای مقابله با آمریکا ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلزبلات، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی خود در شهر مونستر با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: من معتقدم که توافق هسته ای ایران به خطر افتاده است. 

وی با بیان اینکه اروپا نباید خود را قوی تر از آنچه که هست نشان دهد، افزود: ما توان زیادی برای مقابله با آمریکا نداریم.

صدر اعظم آلمان همچنین تاکید کرد: اروپا به تنهایی نمی تواند به عنوان قدرتی مطلق صلح را به ارمغان آورد. برای برقرار نگه داشتن توافق هسته ای ایران به مشارکت آمریکا نیز نیاز خواهیم داشت. 

کشورهای اروپایی به منظور حفظ برجام برای انجام دیدار و گفتگوهای لازم اعلام آمادگی کرده اند. در همین راستا وزیر خارجه ایران قرار است روز سه شنبه در بروکسل با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رایزنی بپردازد.

کد مطلب 4294102
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • رضابانکی US ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      1 0
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      فقط وفقط باید برجام رافعلا تعلیق کرد وحال ایران انهاراسرکار بگذارد ۰اقای حقوقدان کمی هم به خودزحمت بده واز رشته تحصیلیت کمک بگیر وفکرت به کار انداز ۰۰فعلا تعلیق برجام تعلیق برجام
    • داریوش IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      9 1
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      این را من هم که فرد عادی هستم می دانم که اروپا توان مقابله با امریکا را ندارد و انگیزه این کار را هم ندارد چون مطمئنا با تحریم های امریکا روبرو میشود. حتی روسیه و چین هم قدرت این کار را ندارند
    • علی اصغر کرامتی IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      6 5
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      خدا لعنت کند آنانی که عهد و پیمان خود را می شکنند. به قول مولایمان حسین بن علی علیه السلام اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.
    • علی اصغر کرامتی IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      0 0
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      ای پیمان شکنان کافر بقول مولایم حسین علیه السلام اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید
    • علی اصغر کرامتی IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      0 0
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      این غربی های حیوان صفت فقط به فکر منافع خود هستند. مثل آب خوردن زیر حرف ها و قول های خود میزنند

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