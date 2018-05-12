آنگلا مرکل: برجام در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلزبلات، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی خود در شهر مونستر با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: من معتقدم که توافق هسته ای ایران به خطر افتاده است.

وی با بیان اینکه اروپا نباید خود را قوی تر از آنچه که هست نشان دهد، افزود: ما توان زیادی برای مقابله با آمریکا نداریم.

صدر اعظم آلمان همچنین تاکید کرد: اروپا به تنهایی نمی تواند به عنوان قدرتی مطلق صلح را به ارمغان آورد. برای برقرار نگه داشتن توافق هسته ای ایران به مشارکت آمریکا نیز نیاز خواهیم داشت.

کشورهای اروپایی به منظور حفظ برجام برای انجام دیدار و گفتگوهای لازم اعلام آمادگی کرده اند. در همین راستا وزیر خارجه ایران قرار است روز سه شنبه در بروکسل با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رایزنی بپردازد.