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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

بانوی همدانی در مسابقات ناگویا طلایی شد

بانوی همدانی در مسابقات ناگویا طلایی شد

همدان-تیم ۲ نفره روئینگ بانوان ایران با پشت سر گذاشتن رقبای آسیایی خود موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان رقابت‌های فینال قایقرانی روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، امروز دریاچه «ناکاراگویا» میزبان مسابقات نهایی مواد مختلف بود.

در مرحله فینال ماده روئینگ ۲ نفره سبک‌وزن زنان تیم ملی ایران با ترکیب «زینب نوروزی» و «کیمیا زارعی» به مصاف قایقرانانی از کشورهای ژاپن، هنگ‌کنگ، قزاقستان و ویتنام رفت.

پاروزنان کشورمان در یک رقابت تماشایی و با ثبت زمان ۶ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه زودتر از سایر خطوط از خط پایان عبور کرده و مقتدرانه بر سکوی نخست قاره کهن ایستادند تا صاحب مدال طلا شوند.

پس از قایق ایران تیم‌های ژاپن و هنگ‌کنگ به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند و به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند.

رقابت‌های فینال قایقرانی برای کاروان ورزشی کشورمان همچنان ادامه دارد و ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در ۵ ماده دیگر برای کسب مدال به آب خواهند زد.

کد مطلب 6956358

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